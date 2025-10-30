Погода
Команда КР взяла 2-е место в турнире по спортивному конному туризму

- Светлана Лаптева
Сборная команда Кыргызской Республики, состоящая из двух отважных девушек, ярко заявила о себе на Международных соревнованиях по спортивному туризму на конных дистанциях, завоевав 2-е место в общем зачёте среди сильнейших спортсменов мира. Соревнования проходили с 26 по 29 октября 2025 в городе Набережные Челны (Татарстан).

Анастасия Фролова и Александра Краснослободцева показали выдающуюся выносливость, мастерство владения конем и железную волю к победе. Эти хрупкие на вид, но невероятно сильные духом спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства, с честью представляя Кыргызстан на мировой арене.

Это не просто успех - это триумф кыргызского спортивного конного туризма, символ верности традициям, силы характера и стремления к вершинам!

Федерация спортивного туризма Кыргызской Республики выражает искреннюю благодарность спортсменам за высокий результат, тренеру - за подготовку, а всем, кто поддерживал команду, - за веру и единство.

Заметим, команда выезжала на международные соревнования за свой счет.


