"Барселона" внесла Виктора Осимхена в шорт-лист на лето-2026

Каталонская "Барселона" добавила нападающего сборной Нигерии и "Наполи" Виктора Осимхена в список приоритетных целей на летнее трансферное окно 2026 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в клубе рассматривают 26-летнего форварда как одного из ключевых кандидатов для усиления линии атаки и возможную долгосрочную замену Роберта Левандовского, контракт которого подходит к завершению.

Переговоров на данный момент не ведётся - "Барселона" находится на стадии мониторинга ситуации игрока и оценки финансовых условий трансфера.

Осимхен считается одним из самых востребованных форвардов Европы. За последние сезоны он стабильно остаётся лидером "Наполи" и входит в число лучших бомбардиров Серии А, привлекая внимание топ-клубов Европы.

Трансферная стратегия каталонцев направлена на омоложение состава и формирование костяка команды на ближайшие годы, и включение Осимхена в шорт-лист - часть этого плана.


Теги:
футбол, Испания
