В КР начали выдавать новые паспорта и ID-карты образца 2025 года

298  0
- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане сегодня презентовали и начали выдачу новых общегражданских паспортов и идентификационных карт образца 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника производственных технологических центров по изготовлению документов государственного значения Сыргак Чокоев.

По его словам, специалисты акционерного общества "Учкун" в рекордно короткие сроки - всего за восемь месяцев - реализовали сразу четыре проекта: общегражданский паспорт, идентификационную карту, водительское удостоверение и технический паспорт.

- Сегодня мы официально начали выдачу документов нового образца. В каждом из них предусмотрено более 35 элементов защиты, включая инновационные решения, которые впервые в мировой практике применяются именно в кыргызских паспортах, - отметил Чокоев.

Он рассказал, что один из уникальных защитных элементов - прозрачные линии с 3D-рисунком, при определённом освещении проявляющим два солнца. По его словам, этот эффект используется только в Кыргызстане и уже вызвал интерес у зарубежных коллег.

Кроме того, новые документы включают ультрафиолетовые элементы, изображающие природные символы страны, такие как цветок Айгуль, фазы Луны, Ала-Арча и Кировское водохранилище и др. Некоторые детали, например металлизированные линии и "ощущаемые" пальцами элементы, служат дополнительной защитой от подделок.

- Мы гордимся тем, что все разработки и дизайн выполнены нашими специалистами. Да, часть материалов зарубежная, но основная работа - это труд наших инженеров, дизайнеров и производственников, - подчеркнул Чокоев.

Он добавил, что по мировым стандартам разработка одного документа занимает около двух лет, однако команда "Учкуна" справилась в четыре раза быстрее. Все новые образцы прошли независимую лабораторную экспертизу и соответствуют международным стандартам ISO и ICAO.


