Погода
$ 87.46 - 87.76
€ 100.60 - 101.60

В Оше стартовал Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях

201  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состоялось торжественное открытие Кубка мира по спортивному туризму на горных дистанциях, сообщает Национальная федерация спортивного туризма Кыргызстана. Соревнования проходят у подножия живописной горы Керме-Тоо, расположенной в центре города.

На открытии присутствовали вице-мэр города Ош Нурлан Закиров, представители государственных и спортивных организаций, международные судьи, волонтёры и гости из разных стран. Среди участников - сильнейшие команды мира, представляющие страны Центральной Азии, Европы и СНГ.

В своём выступлении Нурлан Закиров отметил, что проведение Кубка мира в Оше - это значимое событие для Кыргызстана, которое способствует развитию спортивного туризма, укреплению международных связей и повышению имиджа страны на мировой арене.

Представители международных федераций подчеркнули высокий уровень подготовки трассы и организацию мероприятия. "Горная дистанция международного класса полностью готова принять участников. Впереди насыщенные соревнования, сложные технические этапы и яркая борьба за медали", - отметили организаторы.

Соревнования продлятся несколько дней, и спортсменам предстоит пройти многоуровневые горные маршруты с элементами альпинизма, скалолазания и спасательных этапов. Победители Кубка мира будут определены по сумме результатов командных и индивидуальных выступлений.

По словам представителей Федерации спортивного туризма КР, проведение таких турниров помогает популяризировать активный отдых среди молодежи и продвигать Кыргызстан как перспективное направление для международного спортивного туризма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452492
Теги:
Ош, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  