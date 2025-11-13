В Оше стартовал Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях

Состоялось торжественное открытие Кубка мира по спортивному туризму на горных дистанциях, сообщает Национальная федерация спортивного туризма Кыргызстана. Соревнования проходят у подножия живописной горы Керме-Тоо, расположенной в центре города.

На открытии присутствовали вице-мэр города Ош Нурлан Закиров, представители государственных и спортивных организаций, международные судьи, волонтёры и гости из разных стран. Среди участников - сильнейшие команды мира, представляющие страны Центральной Азии, Европы и СНГ.

В своём выступлении Нурлан Закиров отметил, что проведение Кубка мира в Оше - это значимое событие для Кыргызстана, которое способствует развитию спортивного туризма, укреплению международных связей и повышению имиджа страны на мировой арене.

Представители международных федераций подчеркнули высокий уровень подготовки трассы и организацию мероприятия. "Горная дистанция международного класса полностью готова принять участников. Впереди насыщенные соревнования, сложные технические этапы и яркая борьба за медали", - отметили организаторы.

Соревнования продлятся несколько дней, и спортсменам предстоит пройти многоуровневые горные маршруты с элементами альпинизма, скалолазания и спасательных этапов. Победители Кубка мира будут определены по сумме результатов командных и индивидуальных выступлений.

По словам представителей Федерации спортивного туризма КР, проведение таких турниров помогает популяризировать активный отдых среди молодежи и продвигать Кыргызстан как перспективное направление для международного спортивного туризма.