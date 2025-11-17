Погода
Ипотека Садыра Жапарова для новой элиты

- Канат Кожоев
В Кыргызстане вовсю строится доступное жильё для новой элиты – врачей, учителей, госслужащих, молодых специалистов, многодетных родителей…

Государственная ипотечная компания Кыргызстана этой осенью отметила своё десятилетие. Начав деятельность с уставным капиталом в 10 млн сомов, ГИК прошла через множество трудностей, но, по словам президента Садыра Жапарова, продолжала стремиться к созданию доступных условий для граждан, не имеющих собственного жилья.

Сегодня уставный капитал ГИК составляет 87 с половиной миллиардов сомов. Собственным жильём уже обеспечены почти четырнадцать тысяч семей. Ещё десятки тысяч ждут своей очереди.

Государственное ипотечное кредитование стремительными темпами начало развиваться в Кыргызстане именно в последние годы. Запущена новая жилищная программа "Мой дом – 2024-2030".

Для повышения эффективности деятельности компании она была передана в ведение Управления делами президента и с 2021 года приступила к строительству жилых комплексов.

По сути, сейчас Кыргызская Республика – одна сплошная огромная строительная площадка. Строительство полным ходом шло и при прежних президентах. Однако есть нюансы. Раньше строительные компании упор делали на так называемые "элитки". Дома с супердорогими квартирами для "элиты общества", на которые "неэлитному" гражданину деньги надо было бы копить лет двести, а то и больше.

Впервые власти республики задумались о том, что и "неэлите" надо тоже где-то жить, в 2015 году. Именно тогда и родилась Государственная ипотечная компания. И в Кыргызстане сразу же стали говорить о её неэффективности. Главным образом по причине отсутствия средств. Активы компании начали существенно расти только с 2020 года.

С чем связан рост? Есть два объяснения. Во-первых, с момента прихода к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева началось неуклонное пополнение государственного бюджета. Развёрнутая по всей стране полномасштабная борьба с коррупцией и попутное возвращение государству и народу всего, что у них было под разными предлогами бессовестно оттяпано, принесли свои плоды. Появилась реальная возможность вкладывать хорошие деньги в развитие и благоустройство.

Во-вторых, изменилось само понятие "элита". Теперь к элите относится прежде всего простой народ, труженики, до этого всю жизнь проводившие на съёмном жилье без всякой возможности заработать на собственную квартиру.

В 2017 году экс-глава государства Алмазбек Атамбаев подписал закон "О государственном ипотечном жилищном кредитовании". Согласно закону, процентная ставка по кредиту была в районе 10% годовых, а срок его погашения – в районе 15 лет. Мягко говоря – неудобные условия. А главное – даже на этих условиях кредит мог получить далеко не каждый. "Денег нет, но вы держитесь". Если же речь заходила о льготном ипотечном кредитовании – главным образом для небогатых бюджетников – годом раньше тогдашний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков только бессильно разводил руками.

Садыр Жапаров с первых дней своего президентства подошёл к проблеме со всей основательностью. Сейчас ипотечный кредит можно получить на 25 лет на очень выгодных условиях.

"Впереди у нас стоят серьёзные задачи, - говорил он на торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию ГИК. - Мы намерены расширять механизмы финансирования, развивать долевое строительство. Ставим перед собой цель предоставлять социальную ипотеку под 4% годовых и без первоначального взноса для многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, молодых специалистов. Такие льготы будут предусмотрены и для работников государственной и социальной сфер".

На сегодняшний день в стране (во всех областях и регионах) строится около семидесяти тысяч ипотечных квартир. "Мы работаем в рамках поручения президента Садыра Жапарова по программе "Мой дом", - рассказывает руководитель регионального представительства ОАО "ГИК" по Чуйской области Мырзагуль Сардарбекова. – особенно активно строительство идёт в Бишкеке, поскольку в столице наблюдается высокая внутренняя миграция. Однако есть возможность для тех, кто работает в Бишкеке, получить жильё и в регионах".

Дома, возводимые ГИК, подключены к централизованным системам электроснабжения, водоснабжения и канализации, отопление осуществляется от собственных котельных. Что немаловажно – качество постройки тщательно контролируется властями республики. Это вам не "элитки", которые нередко лепились из подручных материалов в самых неподходящих местах.


