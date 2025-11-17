Погода
Ландо Норрис побил 30-летний рекорд Шумахера на Гран-при Бразилии

104  0
- Самуэль Деди Ирие
Британский гонщик Ландо Норрис установил новый рекорд, выиграв Гран-при Бразилии и став первым пилотом, который одержал победы на своих первых 11 разных трассах Формулы-1.

Норрис превзошёл рекорд Михаэля Шумахера, который выиграл свои первые 10 гонок на разных трассах с 1992 по 1994 год. Первая победа Норриса в Формуле-1 состоялась на Гран-при Майами 2024 года, после чего он выиграл гонки в Нидерландах, Сингапуре и Абу-Даби.

В сезоне 2025 года Норрис уже выиграл 7 гонок, каждая на новой трассе, показывая стабильную форму на McLaren MCL39.

Если Норрис победит на Гран-при Лас-Вегаса, он сможет продлить серию до 12 побед на 12 разных трассах, а при успехе в Катаре - до 13. Его серия завершится, если он выиграет финал сезона 2025 года в Абу-Даби, где он также побеждал в 2024 году.

Рекордная серия Норриса вызывает большой интерес у фанатов Формулы-1 и делает его одним из главных претендентов на доминирование в чемпионате в ближайшие годы.


