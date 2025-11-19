Погода
В Бишкеке отметили дату принятия иссык-кульскими кыргызами подданства РФ

- Светлана Лаптева
В Кыргызско-Российском Славянском университете прошёл круглый стол "170 лет вместе: к истории принятия иссык-кульскими кыргызами подданства России", посвящённый одной из ключевых дат кыргызско-российской истории. Об этом сообщается на сайте вуза.

Организаторами выступили Бишкекская и Кыргызстанская епархия Русской Православной Церкви, КРСУ и Музей-усадьба П. П. Семёнова-Тян-Шанского.

Работа круглого стола началась с презентации историко-документальной выставки "Тянь-Шань художника Павла Кошарова", на которой были представлены материалы, отражающие первые исследования Иссык-Кульского региона и культурно-исторический контекст XIX века.

Открыли выставку директор центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков, студент факультета международных отношений Алихан Даянов, студент гуманитарного факультета Артем Грибанов.

На открытии круглого стола с приветственными словами выступили представители научных, дипломатических и общественных структур России и Кыргызстана.

Советник ректора КРСУ Николай Кудрявцев подчеркнул важность обращения к общей истории двух государств:

"Темы, заявленные в программе, - это значимые вопросы истории кыргызско-российских отношений. Надеюсь, что дискуссии будут полезны для науки и укрепления дружбы наших народов".

Советник Посольства РФ в КР Сергей Храмов отметил необходимость профессионального подхода к изучению исторических процессов:

"Сегодня история часто становится предметом политизации. Важно опираться на факты: расширение Российской империи в XIX веке не уничтожило ни один народ и не подавило ни одну культуру".

Руководитель Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев обратил внимание на высокую общественную востребованность исторического знания:

"В Кыргызстане растёт интерес к истории. Наша задача - чтобы этот запрос удовлетворяли профессионалы. История двух народов - фундамент, который важно изучать через преумножение опыта поколений".

В рамках круглого стола участники рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с историей кыргызско-российских отношений, в том числе:

  1. процесс принятия иссык-кульскими кыргызами подданства Российской империи;
  2. дипломатические связи племени Бугу и ключевые политические события середины XIX века;
  3. присоединение Северного Кыргызстана и роль исторических личностей эпохи;
  4. деятельность П.П. Семёнова-Тян-Шанского и других исследователей региона;
  5. генезис кыргызских племён Бугу и Сарыбагыш;
  6. вклад российских учёных в исследование и развитие Кыргызстана в XIX веке;
  7. открытие эпоса "Манас" Чоканом Валихановым для мировой науки;
  8. современное значение российско-кыргызских отношений и их место во внешней политике Кыргызстана.

Мероприятие подчеркнуло необходимость дальнейшего изучения и популяризации исторического наследия двух стран, а также укрепления научного сотрудничества между исследовательскими и образовательными организациями России и Кыргызстана.


