Юные джитсеры из Кыргызстана стали призёрами World Pro Jiu-Jitsu в ОАЭ

- Самуэль Деди Ирие
Юные спортсмены из Кыргызстана завоевали медали на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу ABU DHABI World Pro Jiu-Jitsu Championship, который проходил в столице ОАЭ почти две недели и собрал более трех тысяч участников из разных стран.

Соревнования считались одним из самых престижных мировых турниров в детских и юношеских категориях. Кыргызстанцы успешно проявили себя, поднявшись на пьедестал в своих возрастных и весовых дивизионах.

По итогам выступлений представители Кыргызстана завоевали три медали:

Баян Токолдошев - золотая медаль. Он уверенно прошёл все этапы турнира, выиграв решающий поединок с техническим преимуществом.

Аслан Кожомбердиев - золотая медаль. Юный спортсмен продемонстрировал высокую технику и тактическую подготовку, не оставив шансов соперникам.

Жанторо Наспеков - бронзовая медаль. Он дошёл до полуфинала, где уступил будущему финалисту, но уверенно победил в схватке за третье место.

Медалистов подготовил тренер Арлен Каныбеков, отметивший высокий уровень турнира и растущую конкурентоспособность кыргызстанских спортсменов на международной арене.

Успех в Абу-Даби стал важным достижением для юных борцов и добавил Кыргызстану авторитет в мировом юношеском джиу-джитсу.


