Погода
$ 87.26 - 87.61
€ 100.57 - 101.57

Труст-Экконг завершил карьеру в сборной Нигерии после невыхода на ЧМ-2026

139  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Капитан сборной Нигерии Уильям Труост-Эксон сообщил о завершении карьеры в национальной команде после того, как "Суперорлы" не смогли квалифицироваться на чемпионат мира - 2026. Решение защитник озвучил сразу после поражения от Демократической Республики Конго в решающем раунде африканских стыковых матчей.

По данным источников в команде, 31-летний футболист объявил одноклубникам в раздевалке, что эта встреча станет его последней в составе сборной. Несмотря на уход, Труост-Эксон подтвердил, что отправится с командой на Кубок Африки - 2025 в Марокко, но уже в роли поддерживающего участника, без выхода на поле.

Его карьеру в сборной можно назвать эпохальной: в этом году исполняется десять лет с момента его дебюта в отборе к КАН-2015 против Чада. Вскоре он сформировал надежный дуэт с Леоном Балогуном - знаменитую "Oyibo Wall", которая помогла Нигерии выйти на чемпионат мира - 2018 в России.

Наивысшая точка его международной карьеры пришлась на Кубок Африки - 2023 в Кот-д"Ивуаре, где он привел команду к финалу и получил приз MVP турнира, несмотря на поражение от хозяев.

После ухода Труост-Экoнга внимание переключается на 19-летнего Бенджамина Фредрика, стремительно закрепившегося как новый лидер обороны Нигерии и рассматриваемого как его преемник.

Труост-Эксон завершает путь как один из самых преданных и стабильных игроков "Суперорлов", посвятивший десятилетие выступлений национальной команде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453016
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  