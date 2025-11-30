Труст-Экконг завершил карьеру в сборной Нигерии после невыхода на ЧМ-2026

Капитан сборной Нигерии Уильям Труост-Эксон сообщил о завершении карьеры в национальной команде после того, как "Суперорлы" не смогли квалифицироваться на чемпионат мира - 2026. Решение защитник озвучил сразу после поражения от Демократической Республики Конго в решающем раунде африканских стыковых матчей.

По данным источников в команде, 31-летний футболист объявил одноклубникам в раздевалке, что эта встреча станет его последней в составе сборной. Несмотря на уход, Труост-Эксон подтвердил, что отправится с командой на Кубок Африки - 2025 в Марокко, но уже в роли поддерживающего участника, без выхода на поле.

Его карьеру в сборной можно назвать эпохальной: в этом году исполняется десять лет с момента его дебюта в отборе к КАН-2015 против Чада. Вскоре он сформировал надежный дуэт с Леоном Балогуном - знаменитую "Oyibo Wall", которая помогла Нигерии выйти на чемпионат мира - 2018 в России.

Наивысшая точка его международной карьеры пришлась на Кубок Африки - 2023 в Кот-д"Ивуаре, где он привел команду к финалу и получил приз MVP турнира, несмотря на поражение от хозяев.

После ухода Труост-Экoнга внимание переключается на 19-летнего Бенджамина Фредрика, стремительно закрепившегося как новый лидер обороны Нигерии и рассматриваемого как его преемник.

Труост-Эксон завершает путь как один из самых преданных и стабильных игроков "Суперорлов", посвятивший десятилетие выступлений национальной команде.