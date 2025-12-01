Медиашкола "Евразия" в Оше собрала больше 60 молодых журналистов и блогеров

Завершилась двухдневная медиа школа "Евразия", собравшая больше 60 студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров. Проект стал одной из крупнейших образовательных медиаплощадок региона, объединив будущих и действующих специалистов в сфере коммуникаций, цифрового контента и журналистики.

Открытие прошло на площадке Ошского государственного университета (ОШГУ), где выступил известный медиэксперт Кубан Абдымен, журналист международник Турал Керимов, эксперт по искусственному интеллекту Чынгыз Дамирбеков, популярный подкастер Канат Камчыбеков и журналист-расследователь Мунарбек Имаров.

В первый день занятия были посвящены журналистике, искусственному интеллекту в журналистике, журналистским расследованиям, фактчекингу и созданию подкастов. Спикеры рассказали о том, как меняется роль журналиста в условиях цифровизации, какие инструменты ИИ помогают в подготовке материалов, как выстраивать структуру расследования и проверять информацию в эпоху фейков и информационных манипуляций.

Эксперты также поделились практическими методиками по созданию подкастов - от разработки концепции и сценария до записи и продвижения. Участники узнали о современных форматах аудиоконтента и получили рекомендации по развитию собственного медиапроекта.

Во второй день участники продолжили обучение под руководством международного журналиста Турала Керимова. В рамках занятий обсудили стандарты международной журналистики, тенденции развития современного медиапространства и ключевые аспекты визуальной культуры. Спикер уделил особое внимание тому, как журналистам важно адаптироваться к глобальным изменениям, использовать визуальные форматы для усиления сторителлинга и сохранять высокие этические стандарты в работе. Участники разобрали реальные кейсы, получили рекомендации по созданию качественного мультимедийного контента и узнали о практиках, применяемых ведущими мировыми редакциями.

Об организации:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиа-школа. За полтора года работы "Евразия" объединила 100 000 участников из разных стран, став ведущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве.