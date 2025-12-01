Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 100.57 - 101.57

Медиашкола "Евразия" в Оше собрала больше 60 молодых журналистов и блогеров

176  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершилась двухдневная медиа школа "Евразия", собравшая больше 60 студентов, молодых журналистов и начинающих блогеров. Проект стал одной из крупнейших образовательных медиаплощадок региона, объединив будущих и действующих специалистов в сфере коммуникаций, цифрового контента и журналистики.

Открытие прошло на площадке Ошского государственного университета (ОШГУ), где выступил известный медиэксперт Кубан Абдымен, журналист международник Турал Керимов, эксперт по искусственному интеллекту Чынгыз Дамирбеков, популярный подкастер Канат Камчыбеков и журналист-расследователь Мунарбек Имаров.

В первый день занятия были посвящены журналистике, искусственному интеллекту в журналистике, журналистским расследованиям, фактчекингу и созданию подкастов. Спикеры рассказали о том, как меняется роль журналиста в условиях цифровизации, какие инструменты ИИ помогают в подготовке материалов, как выстраивать структуру расследования и проверять информацию в эпоху фейков и информационных манипуляций.

Эксперты также поделились практическими методиками по созданию подкастов - от разработки концепции и сценария до записи и продвижения. Участники узнали о современных форматах аудиоконтента и получили рекомендации по развитию собственного медиапроекта.

Во второй день участники продолжили обучение под руководством международного журналиста Турала Керимова. В рамках занятий обсудили стандарты международной журналистики, тенденции развития современного медиапространства и ключевые аспекты визуальной культуры. Спикер уделил особое внимание тому, как журналистам важно адаптироваться к глобальным изменениям, использовать визуальные форматы для усиления сторителлинга и сохранять высокие этические стандарты в работе. Участники разобрали реальные кейсы, получили рекомендации по созданию качественного мультимедийного контента и узнали о практиках, применяемых ведущими мировыми редакциями.

Об организации:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиа-школа. За полтора года работы "Евразия" объединила 100 000 участников из разных стран, став ведущей платформой гуманитарного взаимодействия на евразийском пространстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453062
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  