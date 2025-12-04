Погода
Журналистам рассказали, как корректно освещать темы инвалидности и насилия

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке прошло пресс-кафе "Право женщин и девочек с инвалидностью на жизнь без насилия: вызовы и возможности", посвящённое Международному дню людей с инвалидностью и проходящее в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин и девочек.

Информационный менеджер Агентства социальных технологий Венера Шонкоева рассказала:

"К Международному дню людей с инвалидностью и в рамках 16-дневной акции против насилия мы сегодня организовали пресс-кафе совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции, а также с институтом Омбудсмена Кыргызской Республики.

Наша организация занимается этой темой уже несколько лет. Подобное мероприятие мы проводили и в прошлом году, и увидели хорошие результаты: многие журналисты получили важную информацию о людях с инвалидностью, особенно о тех, с кем можно взаимодействовать при работе над материалами. Существует много организаций, а также женщин и девочек с инвалидностью, которые занимаются этой темой и делятся ценными знаниями: как правильно брать интервью, как корректно общаться и как освещать чувствительные вопросы. Журналистам важно понимать тонкости инклюзии, ведь именно они являются ключевыми проводниками информации в общество, а общество должно получать её корректно и направленно.

Недавно мы завершили проведение информационно-консультативных семинаров во всех регионах Кыргызстана во всех семи областях. Мы обучили прокуроров, сотрудников внутренних органов, социальных работников и адвокатов. Результаты оказались очень обнадёживающими, особенно в правоохранительной сфере. Женщины, пережившие насилие, часто сталкиваются с тем, что их заявления не принимают или недопонимают. Бывали случаи, когда женщина обращалась в милицию, но заявление у неё не приняли, потому что сотрудники не понимали, в чём проблема, или из-за нарушений речи ошибочно считали её нетрезвой и не хотели работать с обращением.

Правоохранители делились и положительными примерами: так, в одном случае заявитель оказался с нарушением слуха, и сотрудник внутренних дел посадил его рядом, нашёл способ общения, спокойно выслушал и принял заявление. К сожалению, таких случаев пока мало, и нам хотелось бы, чтобы подобная практика стала нормой.

Именно поэтому мы организовали это мероприятие вместе с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики чтобы усиливать компетенции специалистов и формировать более чувствительный, инклюзивный подход к вопросам защиты женщин и девочек с инвалидностью", - сказала Шонкоева.


Кыргызстан, журналисты, ЛОВЗ, милиция
