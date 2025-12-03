Конкуренция транспортных коридоров на Ближнем Востоке вступает в новый этап

Средства массовой информации ряда государств Ближнего Востока пишут о предстоящем запуске участниками Совета Сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ) к концу 2030 года скоростной железной дороги. Это достаточно давний проект, обсуждавшийся ещё полтора десятка лет тому назад и предусматривавший соединения всех участников альянса единой сетью железных дорог. В реализации проекта инвестиционной стоимостью без малого 240 млн долл. участвуют и зарубежные партнеры. И вот пришло подтверждение того, что в рамках ССАГПЗ планируется запустить скоростную железнодорожную магистраль к концу 2030 года. Проект свяжет Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман единой сетью, пишет интернет-журнал "Военно-политическая аналитика".

Предлагаемый маршрут (GCC Railway Project) начинается в Кувейте и проходит через Даммам в Саудовской Аравии, откуда можно напрямую добраться до Катара через порт Сальва и до Бахрейна. Из Даммама будут построены два морских моста, соединяющих Саудовскую Аравию с Катаром и Бахрейном. Также из Саудовской Аравии можно переехать до Абу-Даби и Аль-Айна в ОАЭ (откуда поезд Etihad Rail ведёт в порт Дубая), а затем железная дорога пройдёт в столицу Омана Маскат через Сохар. Общая протяженность магистрали составит 2117 километров. Пассажирские поезда будут развивать скорость свыше 200 км/ч, а грузовые – от 80 до 120 км/ч. Бахрейн соединится с саудовским королевством посредством 25-километровой дамбы, по которой пройдут 2 железнодорожных пути. Финансирование строительства осуществляется совместно всеми странами-участниками.

Запуск GCC Railway Project значительно упростит передвижение туристов и ускорит доставку товаров между государствами-членами ССАГПЗ. Проект способствует укреплению региональной интеграции и развитию экономик стран Персидского залива. Не исключено, кто к сети подключатся и другие страны, в частности Иордания.

Видимо не случайно, что одновременно и Иордания, и Египет заявили о новой эре морской инфраструктуры Красного моря. Иорданская компания Arab Bridge Maritime Company (ABMC) и Управление портов Красного моря подписали в Каире меморандум о сотрудничестве. Проект предусматривает строительство пассажирско-грузового терминала в Акабе и создание первой арабской судоремонтной верфи в египетском порту Сафага.

Инициатива реализуется по модели "строительство – эксплуатация – передача" и поддерживается министрами транспорта двух стран. Она направлена на развитие морской инфраструктуры в регионе Красного моря.

Как и египетско-саудовский "Мост Моисея" (32-километровая дамба, призванная соединить саудовское побережье Рас-Хамид с Синайским полуостровом в Шарм-эль-Шейхе), проект с Иорданией способствует формированию интегрированного "арабского" транспортного узла, повышая логистический потенциал и потенциал регионального сотрудничества.

Над новыми транспортными коридорами работают и другие страны. Так, первый российский поезд с бумагой и целлюлозой прибыл в сухой пор Априн по восточной ветке МТК "Север – Юг", открыв новый этап торговых связей. Путь занял 12 дней. Открытие этого маршрута является важным шагом в развитии торговых связей между Ираном и Россией, укрепляя региональную логистику и диверсификации торговых маршрутов.

Кроме того, в начале ноября 2025 г. в ходе встречи в Махачкале Иран и Россия договорились создать первый совместный морской консорциум. Участвовали представители портовых органов, логистических компаний и властей; согласованы структура и рамки, в течение следующего месяца готовится официальный текст. Задача – организация морских перевозок по Каспию, включая контейнерные, с интеграцией в международный транспортный коридор "Север – Юг".

Инициатива нацелена на укрепление торговых, транспортных и транзитных связей, упрощение таможенных процедур, согласование портовых тарифов и развитие инфраструктуры для слабозащищённых и скоропортящихся грузов. Вовлечение частного сектора может ускорить реализацию и увеличить объёмы перевозок по коридору; следующий шаг – юридическое оформление соглашения.

Явно возобновляется и работа над инициированным в 2018 г. проектом IMEC из Индии через аравийские пустыни к средиземноморским портам Израиля. Несмотря на войну в Газе, успешно продвигается строительство железной дороги, связывающей Израиль и ОАЭ через территорию Саудовской Аравии и Иордании быстро и незаметно продвигается. По сведениям израильских СМИ, значительная часть железнодорожной инфраструктуры уже завершена, образуя основу коммерческого маршрута, предназначенного для перемещения товаров из Индии, активно развивающей с режимом Нетаньяху торгово-экономические связи, через де-факто лояльные Израилю государства Персидского залива (ОАЭ и Бахрейн входят в "соглашения Авраама") и далее через Хайфу на Европу. Министр транспорта Израиля Мири Регев на прошлой неделе неофициально посетила Абу-Даби во главе делегации, состав которой не разглашается. Техническая группа транспортного ведомства побывала в Абу-Даби, чтобы ускорить планирование работ. Имеется договорённость о формировании совместной администрации для контроля за транзитом и для завершения строительства оставшегося участка линии. В настоящее время грузовики, прибывающие в настоящее время из ОАЭ, попадают в порт Хайфы через "мост Алленби" через реку Иордан (на границе между Иерихоном на Западном берегу и Иорданией), на котором они не могут избежать длительных бюрократических процедур.

Предполагается, что помимо железнодорожных грузов по будущему коридору будут проложены кабели связи, трубопроводы и линии электропередачи. Срочные переговоры якобы пришлось организовывать после появления информации о поддержке Францией и Турцией альтернативного предложения о переносе маршрута севернее – из Иордании в Сирию и далее в ливанский порт Триполи, теоретически позволяло бы полностью обойти Израиль. Правда, идея прокладывать что-либо через Сирию в нынешнем её состоянии выглядит, мягко говоря, крайне сомнительной.

Так или иначе, реализация проекта IMEC позволит реализовать альтернативный китайскому "поясу и пути" торговый коридор. С точки зрения китайской геополитики ирано-израильское противостояние призвано помешать США прорубить транспортный коридор между арабскими странами и Израилем из Индии, которую Запад пытается представить основным фактором сдерживания Китая в "Индо-Тихоокеанском регионе". Напротив, глобальные конкуренты Пекина будут обернуть региональную нестабильность на прямо противоположные цели, способствуя сглаживанию противоречий между Израилем и его арабскими соседями. Если верящие в успех IMEC оптимисты окажутся правы, экономическая и политическая карта Ближнего Востока претерпят дальнейшую трансформацию в сторону Израиля и его интересов, включая присоединение к "Соглашениям Авраама" Саудовской Аравии.