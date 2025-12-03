Погода
$ 87.35 - 87.70
€ 100.57 - 101.57

Конкуренция транспортных коридоров на Ближнем Востоке вступает в новый этап

192  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Средства массовой информации ряда государств Ближнего Востока пишут о предстоящем запуске участниками Совета Сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ) к концу 2030 года скоростной железной дороги. Это достаточно давний проект, обсуждавшийся ещё полтора десятка лет тому назад и предусматривавший соединения всех участников альянса единой сетью железных дорог. В реализации проекта инвестиционной стоимостью без малого 240 млн долл. участвуют и зарубежные партнеры. И вот пришло подтверждение того, что в рамках ССАГПЗ планируется запустить скоростную железнодорожную магистраль к концу 2030 года. Проект свяжет Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман единой сетью, пишет интернет-журнал "Военно-политическая аналитика".

Предлагаемый маршрут (GCC Railway Project) начинается в Кувейте и проходит через Даммам в Саудовской Аравии, откуда можно напрямую добраться до Катара через порт Сальва и до Бахрейна. Из Даммама будут построены два морских моста, соединяющих Саудовскую Аравию с Катаром и Бахрейном. Также из Саудовской Аравии можно переехать до Абу-Даби и Аль-Айна в ОАЭ (откуда поезд Etihad Rail ведёт в порт Дубая), а затем железная дорога пройдёт в столицу Омана Маскат через Сохар. Общая протяженность магистрали составит 2117 километров. Пассажирские поезда будут развивать скорость свыше 200 км/ч, а грузовые – от 80 до 120 км/ч. Бахрейн соединится с саудовским королевством посредством 25-километровой дамбы, по которой пройдут 2 железнодорожных пути. Финансирование строительства осуществляется совместно всеми странами-участниками.

Запуск GCC Railway Project значительно упростит передвижение туристов и ускорит доставку товаров между государствами-членами ССАГПЗ. Проект способствует укреплению региональной интеграции и развитию экономик стран Персидского залива. Не исключено, кто к сети подключатся и другие страны, в частности Иордания.

Видимо не случайно, что одновременно и Иордания, и Египет заявили о новой эре морской инфраструктуры Красного моря. Иорданская компания Arab Bridge Maritime Company (ABMC) и Управление портов Красного моря подписали в Каире меморандум о сотрудничестве. Проект предусматривает строительство пассажирско-грузового терминала в Акабе и создание первой арабской судоремонтной верфи в египетском порту Сафага.

Инициатива реализуется по модели "строительство – эксплуатация – передача" и поддерживается министрами транспорта двух стран. Она направлена на развитие морской инфраструктуры в регионе Красного моря.

Как и египетско-саудовский "Мост Моисея" (32-километровая дамба, призванная соединить саудовское побережье Рас-Хамид с Синайским полуостровом в Шарм-эль-Шейхе), проект с Иорданией способствует формированию интегрированного "арабского" транспортного узла, повышая логистический потенциал и потенциал регионального сотрудничества.

Над новыми транспортными коридорами работают и другие страны. Так, первый российский поезд с бумагой и целлюлозой прибыл в сухой пор Априн по восточной ветке МТК "Север – Юг", открыв новый этап торговых связей. Путь занял 12 дней. Открытие этого маршрута является важным шагом в развитии торговых связей между Ираном и Россией, укрепляя региональную логистику и диверсификации торговых маршрутов.

Кроме того, в начале ноября 2025 г. в ходе встречи в Махачкале Иран и Россия договорились создать первый совместный морской консорциум. Участвовали представители портовых органов, логистических компаний и властей; согласованы структура и рамки, в течение следующего месяца готовится официальный текст. Задача – организация морских перевозок по Каспию, включая контейнерные, с интеграцией в международный транспортный коридор "Север – Юг".

Инициатива нацелена на укрепление торговых, транспортных и транзитных связей, упрощение таможенных процедур, согласование портовых тарифов и развитие инфраструктуры для слабозащищённых и скоропортящихся грузов. Вовлечение частного сектора может ускорить реализацию и увеличить объёмы перевозок по коридору; следующий шаг – юридическое оформление соглашения.

Явно возобновляется и работа над инициированным в 2018 г. проектом IMEC из Индии через аравийские пустыни к средиземноморским портам Израиля. Несмотря на войну в Газе, успешно продвигается строительство железной дороги, связывающей Израиль и ОАЭ через территорию Саудовской Аравии и Иордании быстро и незаметно продвигается. По сведениям израильских СМИ, значительная часть железнодорожной инфраструктуры уже завершена, образуя основу коммерческого маршрута, предназначенного для перемещения товаров из Индии, активно развивающей с режимом Нетаньяху торгово-экономические связи, через де-факто лояльные Израилю государства Персидского залива (ОАЭ и Бахрейн входят в "соглашения Авраама") и далее через Хайфу на Европу. Министр транспорта Израиля Мири Регев на прошлой неделе неофициально посетила Абу-Даби во главе делегации, состав которой не разглашается. Техническая группа транспортного ведомства побывала в Абу-Даби, чтобы ускорить планирование работ. Имеется договорённость о формировании совместной администрации для контроля за транзитом и для завершения строительства оставшегося участка линии. В настоящее время грузовики, прибывающие в настоящее время из ОАЭ, попадают в порт Хайфы через "мост Алленби" через реку Иордан (на границе между Иерихоном на Западном берегу и Иорданией), на котором они не могут избежать длительных бюрократических процедур.

Предполагается, что помимо железнодорожных грузов по будущему коридору будут проложены кабели связи, трубопроводы и линии электропередачи. Срочные переговоры якобы пришлось организовывать после появления информации о поддержке Францией и Турцией альтернативного предложения о переносе маршрута севернее – из Иордании в Сирию и далее в ливанский порт Триполи, теоретически позволяло бы полностью обойти Израиль. Правда, идея прокладывать что-либо через Сирию в нынешнем её состоянии выглядит, мягко говоря, крайне сомнительной.

Так или иначе, реализация проекта IMEC позволит реализовать альтернативный китайскому "поясу и пути" торговый коридор. С точки зрения китайской геополитики ирано-израильское противостояние призвано помешать США прорубить транспортный коридор между арабскими странами и Израилем из Индии, которую Запад пытается представить основным фактором сдерживания Китая в "Индо-Тихоокеанском регионе". Напротив, глобальные конкуренты Пекина будут обернуть региональную нестабильность на прямо противоположные цели, способствуя сглаживанию противоречий между Израилем и его арабскими соседями. Если верящие в успех IMEC оптимисты окажутся правы, экономическая и политическая карта Ближнего Востока претерпят дальнейшую трансформацию в сторону Израиля и его интересов, включая присоединение к "Соглашениям Авраама" Саудовской Аравии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453089
Теги:
Саудовская Аравия, транспорт, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  