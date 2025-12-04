Юные скалолазы Бишкека выступили на Чемпионате Азии KIDS 2025 в Индии

В индийском городе Пимпри-Чинчвад прошёл Чемпионат Азии KIDS 2025 по спортивному скалолазанию. В соревнованиях приняли участие 166 спортсменов из 12 стран. Кыргызстан на международной арене представляли двое воспитанников СДЮШОР им. С. Джуманазарова.

Чемпионат был направлен на развитие навыков скоростного и технического лазания, повышение мастерства юных спортсменов и формирование соревновательного опыта, а также популяризацию скалолазания среди молодёжи.

Организаторами турнира выступили Федерация альпинизма Индии, городское управление Пимпри-Чинчвад и Федерация скалолазания округа Махараштра.

Результаты кыргызских спортсменов:

Лазание на скорость: Карих Дарина - 20 место, Марасулов Дамир - 28 место

Болдринг: Карих Дарина - 30 место, Марасулов Дамир - 44 место

Выступление юных атлетов позволило им получить международный опыт и укрепить навыки в спортивном скалолазании.