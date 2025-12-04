Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Юные скалолазы Бишкека выступили на Чемпионате Азии KIDS 2025 в Индии

121  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В индийском городе Пимпри-Чинчвад прошёл Чемпионат Азии KIDS 2025 по спортивному скалолазанию. В соревнованиях приняли участие 166 спортсменов из 12 стран. Кыргызстан на международной арене представляли двое воспитанников СДЮШОР им. С. Джуманазарова.

Чемпионат был направлен на развитие навыков скоростного и технического лазания, повышение мастерства юных спортсменов и формирование соревновательного опыта, а также популяризацию скалолазания среди молодёжи.

Организаторами турнира выступили Федерация альпинизма Индии, городское управление Пимпри-Чинчвад и Федерация скалолазания округа Махараштра.

Результаты кыргызских спортсменов:

Лазание на скорость: Карих Дарина - 20 место, Марасулов Дамир - 28 место

Болдринг: Карих Дарина - 30 место, Марасулов Дамир - 44 место

Выступление юных атлетов позволило им получить международный опыт и укрепить навыки в спортивном скалолазании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453138
Теги:
Индия, скалолазание, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  