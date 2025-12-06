За 11 месяцев в КР не пропустили 562,5 тонн грузов, нарушающих фитонормы

По данным Департамента химизации, защиты и карантина растений, по итогам января–ноября 2025 года выявлено 35 случаев несоответствия фитосанитарным требованиям, в результате чего 562,5 тонны грузов были возвращены и не допущены на территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

В числе задержанных подкарантинных грузов:

562,5 тонны различной продукции, 70 515 штук саженцев, 11 387 штук цветов, 136 м³ пиломатериалов.

К нарушителям фитосанитарных требований были применены предусмотренные меры: возврат, уничтожение либо обеззараживание грузов.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений компетентным органам Китая и Нидерландов направлены официальные ноты по дипломатическим каналам.

В Департаменте подчёркивают, что фитосанитарный контроль - важный элемент обеспечения экологической безопасности, предотвращения ввоза опасных карантинных организмов и защиты отечественного растениеводства. Проведённая работа способствует стабильности аграрного рынка и сохранению экспортных возможностей страны.