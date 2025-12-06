Погода
$ 87.39 - 87.79
€ 101.22 - 102.17

За 11 месяцев в КР не пропустили 562,5 тонн грузов, нарушающих фитонормы

251  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По данным Департамента химизации, защиты и карантина растений, по итогам января–ноября 2025 года выявлено 35 случаев несоответствия фитосанитарным требованиям, в результате чего 562,5 тонны грузов были возвращены и не допущены на территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

В числе задержанных подкарантинных грузов:

  1. 562,5 тонны различной продукции,
  2. 70 515 штук саженцев,
  3. 11 387 штук цветов,
  4. 136 м³ пиломатериалов.

К нарушителям фитосанитарных требований были применены предусмотренные меры: возврат, уничтожение либо обеззараживание грузов.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений компетентным органам Китая и Нидерландов направлены официальные ноты по дипломатическим каналам.

В Департаменте подчёркивают, что фитосанитарный контроль - важный элемент обеспечения экологической безопасности, предотвращения ввоза опасных карантинных организмов и защиты отечественного растениеводства. Проведённая работа способствует стабильности аграрного рынка и сохранению экспортных возможностей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453171
Теги:
Кыргызстан, фитосанитарный контроль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  