В Ак-Тале новая линия повысит производство сафлорового масла в 16 раз

В Ак-Талинский район доставлено новое оборудование из Турции для предприятия по фильтрации сафлорового масла. Поставка реализована при финансовой поддержке проекта ПРООН (ВВП ООН). Об этом сообщил частный предприниматель Акылбек Абдылдаев.

По его информации, новая производственная линия позволит выпускать до 800 кг сафлорового масла в сутки. Оборудование уже монтируется и в ближайшее время предприятие приступит к полномасштабной работе.

Ранее производство осуществляло лишь до 50 литров масла в день по заказам клиентов. С начала работы осенью 2023 года предприятие переработало 5 тонн сафлоровых семян, а в 2024 году - более 10 тонн.

На сегодняшний день стоимость 1 литра сафлорового масла составляет 200 сомов.

Установка нового оборудования откроет дополнительные возможности для развития перерабатывающей отрасли в регионе и усилит поддержку местных производителей.