В Кочкорском районе проходит социальная ярмарка по продаже мяса

С целью сдерживания темпов роста цен, обеспечения социально уязвимых категорий населения доступными продуктами питания, поддержки отечественных производителей и стабилизации внутреннего рынка в Кочкорском районе организована социальная ярмарка по продаже мяса по сниженной цене.

Инициатива реализуется Кочкорской районной государственной администрацией, Кочкорским районным управлением аграрного развития, айыльными аймаками и ОсОО "Адал-Азык" ("Тойбосс").

В рамках ярмарки жителям района предлагается качественная мясная продукция по доступной цене – 600 сомов. Социальная ярмарка будет проходить еждую субботу, что обеспечивает удобство и регулярность для населения.

Адрес проведения:

Здание автовокзала в центре Кочкорского района

Время:

Каждую субботу - с 10:00 часов.


