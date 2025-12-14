Почему в РФ пригласили не того координатора "Бессмертного полка" из КР?

Вокруг кыргызстанского "Бессмертного полка" разгорается неприятная история. В соцсетях Кыргызстана и России обсуждают ситуацию, при которой в официальных российских мероприятиях и награждениях участвуют люди, не имеющие отношения к реальной организации акции памяти в республике. При этом инициатор и фактический координатор "Бессмертного полка" в Кыргызстане Зульфира Хайбуллина остаётся без какого-либо признания, пишет телеграмм-канал ЦЭИ "Ой Ордо".

Как отмечает ЦЭИ "Ой Ордо", ссылаясь на ресурс "Станрадар", на форум "Бессмертный Полк. 10 лет вместе" был приглашён представитель из Кыргызстана, который не занимался ни подготовкой, ни координацией акции. Более того, этого человека представили как организатора и наградили за патриотическую деятельность. Аналогичная ситуация, по данным издания, повторилась и на декабрьских мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, где в качестве "координатора Бессмертного полка в Кыргызстане" фигурировала сотрудница КРСУ и член Коорсовета соотечественников Галина Кетова. При этом в самом Кыргызстане её имя не связывают с проведением акции.

Фактическая работа на протяжении многих лет лежит на Зульфире Хайбуллиной. Именно она, как общественный деятель, добивалась согласований, преодолевала административные сложности и без институциональной поддержки организовывала шествия, которые только в Бишкеке собирали более 50 тысяч человек. О сопоставимом вкладе со стороны других заявленных "координаторов" в публичном пространстве ничего не известно.

В этой ситуации у журналистского сообщества и общественности закономерно возникают вопросы, по каким критериям формируется представительство Кыргызстана на международных мероприятиях "Бессмертного полка" и почему реальные организаторы остаются в тени.

Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" уже обратился к президенту Кыргызстана и руководству правительства с просьбой на государственном уровне отметить вклад Зульфиры Хайбуллиной в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.