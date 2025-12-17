В 2026 году в КР внедрят капельное и дождевальное орошение на 5,3 тыс. га

В 2026 году в Кыргызстане за счет республиканского бюджета планируется установка систем капельного и дождевального орошения на площади 5 270 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что в 2024–2025 годах технологии водосбережения были внедрены на общей площади 2 369,5 гектара. Из них 641,5 гектара пришлось на капельное орошение, еще 1 728 гектаров - на дождевальное.

Работы проводятся в рамках приказа министерства от 16 октября 2025 года "О внедрении технологий водосбережения". Документ предусматривает размещение современных систем орошения на землях государственного фонда, определение соответствующих участков и их временное предоставление в пользование.

В настоящее время по всей республике уже размечено около 2 000 гектаров земель, объявлены тендеры на установку систем орошения на 1 500 гектарах. Подготовлена проектно-сметная документация. Параллельно ведется разъяснительная работа с фермерами о преимуществах водосберегающих технологий, на республиканском уровне проведены два семинара.

После завершения тендерных процедур планируется закупка необходимого оборудования. Монтаж систем орошения предполагается завершить до начала вегетационного сезона 2026 года.