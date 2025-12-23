На ярмарке в Тонском районе мясо яка продавали по 600 сомов

В Тонском районе Иссык-Кульской области по поручению Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики была организована продовольственная ярмарка. На ярмарке населению по доступным ценам предлагалось в основном мясо яка и баранина.

В частности, мясо яка реализовывалось по 600 сомов за килограмм, а баранина - по 650 сомов. Кроме того, мясо индейки также продавалось по ценам ниже рыночных.

Следует отметить, что во всех регионах республики министерством на постоянной основе проводятся продовольственные ярмарки с целью обеспечения граждан социально значимыми продуктами питания по доступным ценам.

На сегодняшний день в республике отсутствует дефицит основных социально значимых продуктов питания, продовольственные запасы полностью обеспечены и находятся на достаточном уровне.