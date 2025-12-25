В сборной Кыргызстана по вольной борьбе появился новый легионер из России

Состав национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе пополнил спортсмен из России - 29-летний Малик Шаваев. Борец стал чемпионом страны в весовой категории до 86 кг, сообщает "Sport АКИpress".

На национальном первенстве Шаваев стартовал с 1/8 финала и одержал четыре победы подряд. В решающей схватке, выступая за город Талас, он победил лидера сборной Кыргызстана в этом весе Мухаммада Абдуллаева и завоевал золотую медаль.

Малик Шаваев родился 21 июня 1996 года и представляет спортивный клуб "Спартак" (Нальчик). В его активе - два титула чемпиона России в весовой категории до 79 кг (2021, 2022), а также выход в финал чемпионата России 2024 года, где он уступил Ибрагиму Кадиеву из Дагестана.

По итогам чемпионата Кыргызстана будет сформирован состав национальной сборной для участия в международных турнирах. В апреле в Бишкеке состоится чемпионат Азии, осенью Бахрейн примет чемпионат мира, а также в этом году в Японии пройдут Азиатские игры.