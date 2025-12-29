Нигерия с трудом обыграла Тунис и вышла в плей-офф Кубка Африки-2025

Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка африканских наций 2025 года, одержав напряжённую победу над Тунисом со счётом 3:2 в матче группы C.

Счёт в концовке первого тайма открыл Виктор Осимхен, а после перерыва капитан команды Уилфред Ндиди и Адемола Лукман довели преимущество "суперорлов" до трёх мячей. Тунисцы сумели сократить отставание благодаря голам Монсара Тальби и Али Абди, что сделало концовку встречи крайне напряжённой, однако Нигерия удержала победу.

Этот успех стал для Нигерии вторым подряд на групповом этапе и гарантировал ей первое место в группе C, а также выход в 1/8 финала турнира за тур до окончания группового этапа.