Погода
$ 87.17 - 87.64
€ 102.05 - 102.90

Нигерия с трудом обыграла Тунис и вышла в плей-офф Кубка Африки-2025

44  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка африканских наций 2025 года, одержав напряжённую победу над Тунисом со счётом 3:2 в матче группы C.

Счёт в концовке первого тайма открыл Виктор Осимхен, а после перерыва капитан команды Уилфред Ндиди и Адемола Лукман довели преимущество "суперорлов" до трёх мячей. Тунисцы сумели сократить отставание благодаря голам Монсара Тальби и Али Абди, что сделало концовку встречи крайне напряжённой, однако Нигерия удержала победу.

Этот успех стал для Нигерии вторым подряд на групповом этапе и гарантировал ей первое место в группе C, а также выход в 1/8 финала турнира за тур до окончания группового этапа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453906
Теги:
футбол, Нигерия, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  