Назначена дата повторных выборов в Жогорку Кенеш по округу №13

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики на заседании 30 декабря приняла постановление о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу №13.
Как сообщили в ЦИК, результаты досрочных выборов по данному округу, состоявшихся ранее, были признаны недействительными постановлением комиссии от 3 декабря 2025 года.
Повторное голосование назначено на воскресенье, 1 марта 2026 года. Решение принято в соответствии со статьями 38 и 63 конституционного закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" и нормами закона "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР".
Аппарату ЦИК и окружной избирательной комиссии № 13 поручено организовать подготовку и проведение выборов в соответствии с действующим законодательством.
Кабинету министров поручено:
выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК;
обеспечить законность, защиту прав граждан и общественный порядок в период подготовки и проведения голосования;
уточнить данные Единого госреестра населения для формирования точных списков избирателей;
обеспечить работу системы идентификации избирателей в режиме онлайн и устойчивые каналы связи;
содействовать ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных систем, задействованных в избирательном процессе;
обеспечить безопасное хранение оборудования для голосования и идентификации избирателей;
выполнить остальные мероприятия, предусмотренные законодательством о выборах.
Повторные выборы станут одними из ключевых этапов завершения электорального цикла 2025–2026 годов.
Источник: Кабар