Назначена дата повторных выборов в Жогорку Кенеш по округу №13

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики на заседании 30 декабря приняла постановление о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу №13.

Как сообщили в ЦИК, результаты досрочных выборов по данному округу, состоявшихся ранее, были признаны недействительными постановлением комиссии от 3 декабря 2025 года.

Повторное голосование назначено на воскресенье, 1 марта 2026 года. Решение принято в соответствии со статьями 38 и 63 конституционного закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" и нормами закона "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР".

Аппарату ЦИК и окружной избирательной комиссии № 13 поручено организовать подготовку и проведение выборов в соответствии с действующим законодательством.

Кабинету министров поручено:

выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК;

обеспечить законность, защиту прав граждан и общественный порядок в период подготовки и проведения голосования;

уточнить данные Единого госреестра населения для формирования точных списков избирателей;

обеспечить работу системы идентификации избирателей в режиме онлайн и устойчивые каналы связи;

содействовать ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных систем, задействованных в избирательном процессе;

обеспечить безопасное хранение оборудования для голосования и идентификации избирателей;

выполнить остальные мероприятия, предусмотренные законодательством о выборах.

Повторные выборы станут одними из ключевых этапов завершения электорального цикла 2025–2026 годов.

Источник: Кабар