Погода
$ 87.17 - 87.65
€ 102.05 - 102.90

Назначена дата повторных выборов в Жогорку Кенеш по округу №13

154  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики на заседании 30 декабря приняла постановление о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу №13.

Как сообщили в ЦИК, результаты досрочных выборов по данному округу, состоявшихся ранее, были признаны недействительными постановлением комиссии от 3 декабря 2025 года.

Повторное голосование назначено на воскресенье, 1 марта 2026 года. Решение принято в соответствии со статьями 38 и 63 конституционного закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" и нормами закона "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР".

Аппарату ЦИК и окружной избирательной комиссии № 13 поручено организовать подготовку и проведение выборов в соответствии с действующим законодательством.

Кабинету министров поручено:

выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК;

обеспечить законность, защиту прав граждан и общественный порядок в период подготовки и проведения голосования;

уточнить данные Единого госреестра населения для формирования точных списков избирателей;

обеспечить работу системы идентификации избирателей в режиме онлайн и устойчивые каналы связи;

содействовать ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных систем, задействованных в избирательном процессе;

обеспечить безопасное хранение оборудования для голосования и идентификации избирателей;

выполнить остальные мероприятия, предусмотренные законодательством о выборах.

Повторные выборы станут одними из ключевых этапов завершения электорального цикла 2025–2026 годов.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453936
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  