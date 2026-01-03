Боец из Кыргызстана Али Машрапов выступит на турнире ACA в Грозном

Кыргызстанский боец ММА Али Машрапов примет участие в первом турнире лиги ACA в 2026 году. Как сообщает Prosports.kz, турнир ACA 198 пройдёт 9 января в Грозном (Россия).

В поединке весовой категории до 70 кг Машрапов (17–14) сразится с представителем России Лом-Али Нальгиевым (23–14). Для кыргызстанца этот бой станет четвёртым выступлением в рамках Лиги ACA.

На данный момент в активе Али Машрапова две победы и одно поражение в промоушене. Свой последний поединок он провёл в сентябре 2025 года, где одержал победу над Адилем Боранбаевым раздельным решением судей.

Его соперник Лом-Али Нальгиев в предыдущем бою на турнире ACA уступил Сидни Аутлоу, проиграв удушающим приёмом.

Бой Машрапов - Нальгиев станет одним из ключевых противостояний турнира и откроет для обоих спортсменов соревновательный сезон 2026 года в лиге ACA.