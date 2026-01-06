Погода
С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу нормы по дипфейкам

- Светлана Лаптева
С 18 января 2026 года в Казахстане вступают в силу нормы, регулирующие создание и распространение контента, сгенерированного искусственным интеллектом, включая дипфейки.

Главное требование - обязательная маркировка ИИ‐контента. Она должна быть машиночитаемой и содержать визуальное или иное предупреждение о синтетическом характере материала. Это касается СМИ и всех интернет‐ресурсов.

Ответственность несут прежде всего владельцы ИИ‐систем, а также пользователи, распространяющие немаркированный контент. За нарушения предусмотрены:

административные штрафы (от 15 до 100 МРП в зависимости от статуса нарушителя);

штрафы за распространение ложной информации (от 20 до 100 МРП);

уголовная ответственность (штраф до 3 000 МРП или лишение свободы до 3 лет) - если дипфейк причинил существенный вред или создал угрозу общественному порядку.

Цель закона - защитить граждан от дезинформации, обеспечить прозрачность использования ИИ в медиапространстве и создать правовые механизмы противодействия ложному контенту.

Источник: kz24.news


Казахстан
