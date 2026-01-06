В КР продлили на полгода ограничения на экспорт древесины за пределы ЕАЭС

Правительство Кыргызстана приняло постановление о введении запрета на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы Евразийского экономического союза.

Ограничения носят временный характер и будут действовать в течение шести месяцев.

Запрет распространяется на продукцию с кодами ТН ВЭД:

• 4401 - топливная древесина, древесная щепа или стружка, опилки, древесные отходы в виде поленцев, брикетов, гранул или паллет

• 4403 - лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо окантованные или неокантованные (бревна и столбы)

• 4407 - лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм