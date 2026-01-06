Сборная Кыргызстана по велоспорту приступила к подготовке к чемпионату Азии

Национальная сборная Кыргызстана по велоспорту начала первый этап тренировочных сборов в рамках подготовки к чемпионату Азии на шоссе, который состоится с 4 по 13 февраля в Саудовской Аравии.

В течение двух недель спортсмены будут тренироваться в Балыкчы, после чего сборная продолжит подготовку на следующем этапе в Турции, сообщили в Федерации велоспорта КР.

Федерация полностью покрывает расходы на подготовку команды, включая медикаменты, витамины и спортивное питание, чтобы спортсмены могли максимально сосредоточиться на достижении высоких результатов на континентальном турнире.