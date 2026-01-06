Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Сборная Кыргызстана по велоспорту приступила к подготовке к чемпионату Азии

155  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальная сборная Кыргызстана по велоспорту начала первый этап тренировочных сборов в рамках подготовки к чемпионату Азии на шоссе, который состоится с 4 по 13 февраля в Саудовской Аравии.

В течение двух недель спортсмены будут тренироваться в Балыкчы, после чего сборная продолжит подготовку на следующем этапе в Турции, сообщили в Федерации велоспорта КР.

Федерация полностью покрывает расходы на подготовку команды, включая медикаменты, витамины и спортивное питание, чтобы спортсмены могли максимально сосредоточиться на достижении высоких результатов на континентальном турнире.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454098
Теги:
велоспорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  