Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

New York Post: США применили оружие направленной энергии при захвате Мадуро

275  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января проводившие операцию коммандос использовали мощное секретное оружие, заставившее его телохранителей и военных буквально "пасть на колени". Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на интервью свидетеля из числа солдат, охранявших господина Мадуро. Интервью было размещено в X представителями Белого дома.

"Нас были сотни, но у нас не было шанса… В какой-то момент они что-то запустили. Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как моя голова чуть ли не взрывается изнутри,- цитирует газета свидетеля.- У всех у нас пошла кровь. Кого-то рвало кровью. Мы упали на землю. Не могли пошевелиться. После этого звукового оружия, или что там это было, мы не могли даже встать".

По словам газеты, в Белом доме пока не отвечают на вопрос о том, является ли публикация записи интервью пресс-секретарем президента Кэролайн Левитт подтверждением правдивости слов свидетеля. Ранее Министерство внутренних дел Венесуэлы говорило о том, что в ходе операции американских войск было убито более 100 венесуэльских военнослужащих.

По словам одного из экспертов, с которым связалась газета, у военных уже много лет есть оружие, использующее направленную энергию - микроволны или лазерные лучи. В 2020 году, как утверждает этот эксперт, китайские войска применили микроволновое оружие против индийских солдат в Ладахе. Но, по его мнению, если заявления очевидца правдивы, то это первый случай использования подобного оружия американскими военнослужащими.

Источник: kommersant.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454276
Теги:
США, Венесуэла
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  