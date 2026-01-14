Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.57 - 102.42

В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района состоялась фермерская ярмарка

164  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района состоялась очередная ярмарка социально значимой сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Ярмарка была организована районным управлением аграрного развития совместно с айыл окмоту Чон-Алай, Кашка-Суу и Жекенди. В рамках мероприятия местным жителям были предложены мясная продукция, овощи и фрукты, мука, растительное масло, сахар и другие основные продукты питания по доступным и стабильным ценам.

В ярмарке активно приняли участие местные фермеры и производители, которые получили возможность реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников. Это, в свою очередь, способствовало установлению прямых связей между производителями и потребителями, а также снижению цен на продукты питания для населения.

Основной целью мероприятия является обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, содействие стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и поддержка внутреннего рынка.

Следует отметить, что в настоящее время продовольственная безопасность по республике обеспечена в полном объёме. Запасы социально значимых продовольственных товаров находятся на достаточном уровне, дефицита продовольствия на территории страны не наблюдается. В данном направлении министерством и соответствующими государственными органами на постоянной основе проводится мониторинг рынка и принимаются меры по бесперебойному обеспечению населения.

Проведение таких продовольственных ярмарок будет продолжено и в дальнейшем на регулярной основе во всех регионах страны в целях поддержки населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454326
Теги:
Чон-Алайский район, ярмарка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  