В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района состоялась фермерская ярмарка

В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района состоялась очередная ярмарка социально значимой сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Ярмарка была организована районным управлением аграрного развития совместно с айыл окмоту Чон-Алай, Кашка-Суу и Жекенди. В рамках мероприятия местным жителям были предложены мясная продукция, овощи и фрукты, мука, растительное масло, сахар и другие основные продукты питания по доступным и стабильным ценам.

В ярмарке активно приняли участие местные фермеры и производители, которые получили возможность реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников. Это, в свою очередь, способствовало установлению прямых связей между производителями и потребителями, а также снижению цен на продукты питания для населения.

Основной целью мероприятия является обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания, содействие стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и поддержка внутреннего рынка.

Следует отметить, что в настоящее время продовольственная безопасность по республике обеспечена в полном объёме. Запасы социально значимых продовольственных товаров находятся на достаточном уровне, дефицита продовольствия на территории страны не наблюдается. В данном направлении министерством и соответствующими государственными органами на постоянной основе проводится мониторинг рынка и принимаются меры по бесперебойному обеспечению населения.

Проведение таких продовольственных ярмарок будет продолжено и в дальнейшем на регулярной основе во всех регионах страны в целях поддержки населения.