В КР выберут "великого игрока кок-бору" и "великую лошадь кок-бору"

Предстоящие Всемирные игры кочевников обещают стать одними из самых масштабных и зрелищных в своей истории. На поощрение победителей и призеров соревнований в текущем году заложено 49 миллионов сомов. Организаторы подготовили ряд уникальных нововведений, то есть впервые в истории Игр будут официально выбраны "великий игрок кок-бору" и "великая лошадь кок-бору". Ожидается, что этот статус не только усилит мотивацию спортсменов, но и значительно подогреет интерес зрителей к ключевым дисциплинам.

Размер призовых выплат подчеркивает высокий статус турнира. В конных скачках победители получат от 1 миллиона сомов за первое место в зависимости от дистанции, а в командном зачете по кок-бору главный приз составит 5 миллионов сомов. Кроме того, по инициативе Казахстана в программу соревнований впервые включен кокпар. Кыргызские команды в этой дисциплине уже полностью укомплектованы и проводят активные тренировочные сборы.

Основные события Игр развернутся на нескольких ключевых локациях Иссык-Кульской области. Состязания примут ипподром города Чолпон-Ата, физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром" в селе Бактуу-Долоноту и культурный центр "Рух Ордо". Традиционно самой колоритной площадкой станет урочище Кырчын в Семеновском ущелье, где будет полностью воссоздана аутентичная среда кочевой цивилизации.