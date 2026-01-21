ВВП Кыргызстана за год вырос на 11,1% и достиг почти 2 триллионов сомов

Согласно официальным данным Национального статистического комитета КР, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызстана по итогам января-декабря 2025 года продемонстрировал впечатляющую динамику, составив 1 трлн 976,4 млрд сомов. В реальном выражении показатель увеличился на 11,1% по сравнению с 2024 годом, что подтверждает устойчивость экономического курса страны. Ключевым драйвером развития по-прежнему остается сфера услуг, на которую приходится более половины всего объема экономики - 51,2%. Доля отраслей, производящих товары, в число которых входят промышленность, сельское хозяйство и строительство, составила 34,4% в общей структуре ВВП. Оставшиеся 14,4% приходятся на чистые налоги на продукты. Столь значительный рост валового продукта на фоне глобальной турбулентности свидетельствует об эффективности мер по стимулированию внутреннего потребления и деловой активности в ключевых секторах республики.