Дана Уайт ускорил подготовку к историческому событию UFC в Белом доме

120  0
- Самуэль Деди Ирие
Президент UFC Дана Уайт объявил о досрочном старте подготовки к историческому мероприятию промоушена, которое впервые пройдет в Белом доме. Ранее предполагалось, что формирование боевого кардa начнется в феврале, однако теперь работы стартуют сразу после первого шоу UFC 2026 года в январе.

Мероприятие намечено на 14 июня, и его уже называют "уникальным событием". Первая карта января возглавляется боем за временный титул в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. После шоу регулярные заседания по подбору боёв будут расширены, а работа над картой White House event станет приоритетной. По новым планам, большинство участников будет утверждено уже к второй неделе февраля, что значительно раньше первоначального графика.

Помимо этого, Дана Уайт прокомментировал слухи о возможных боях на этом событии. В частности, обсуждался поединок Конор Макгрегор - Хорхе Масвидаль после отмены боя Макгрегора с Майклом Чендлером. Президент UFC полностью отверг эти слухи, отметив, что многие обсуждения в интернете не отражают реальные планы организации.

Таким образом, внимание фанатов теперь сосредоточено на том, какие бойцы войдут в состав одной из самых громких карт в истории UFC. Раннее начало подготовки к мероприятию позволит тщательно сформировать бойцовский состав и сделать шоу максимально зрелищным.


Теги:
смешанные бои, США
