В Португалии умер 27-летний футболист Нассур Бачем во время матча

Трагедия произошла в португальском футболе: 27-летний защитник Нассур Бачем скончался после того, как потерял сознание прямо во время официального матча.

Инцидент случился на 27-й минуте встречи третьего раунда Кубка Алгарве между клубами LGC Moncarapachense и Imortal DC в городе Ольян. Игрок внезапно упал на газон, после чего медицинские бригады обеих команд и клубный врач немедленно приступили к оказанию помощи. Позже на стадион прибыли экстренные службы, однако все реанимационные мероприятия оказались безуспешными - футболист был объявлен умершим на месте. Причиной смерти стал остановка сердца.

Клуб LGC Moncarapachense, выступающий в четвёртом дивизионе Португалии, подтвердил смерть игрока в официальном заявлении, выразив глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто был близок к Нассуру Бачему.

Бачем являлся бывшим игроком молодёжной системы "Браги", имел ангольские корни и родился в португальском городе Авейру. Президент клуба Немезиу Мартинш назвал произошедшее "внезапным и шокирующим событием", отметив, что "не было времени ни на что".

Футбольное сообщество Португалии выражает соболезнования в связи с трагической гибелью игрока, чья жизнь оборвалась прямо на футбольном поле.