Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.22 - 103.22

В Португалии умер 27-летний футболист Нассур Бачем во время матча

162  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Трагедия произошла в португальском футболе: 27-летний защитник Нассур Бачем скончался после того, как потерял сознание прямо во время официального матча.

Инцидент случился на 27-й минуте встречи третьего раунда Кубка Алгарве между клубами LGC Moncarapachense и Imortal DC в городе Ольян. Игрок внезапно упал на газон, после чего медицинские бригады обеих команд и клубный врач немедленно приступили к оказанию помощи. Позже на стадион прибыли экстренные службы, однако все реанимационные мероприятия оказались безуспешными - футболист был объявлен умершим на месте. Причиной смерти стал остановка сердца.

Клуб LGC Moncarapachense, выступающий в четвёртом дивизионе Португалии, подтвердил смерть игрока в официальном заявлении, выразив глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто был близок к Нассуру Бачему.

Бачем являлся бывшим игроком молодёжной системы "Браги", имел ангольские корни и родился в португальском городе Авейру. Президент клуба Немезиу Мартинш назвал произошедшее "внезапным и шокирующим событием", отметив, что "не было времени ни на что".

Футбольное сообщество Португалии выражает соболезнования в связи с трагической гибелью игрока, чья жизнь оборвалась прямо на футбольном поле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454630
Теги:
футбол, Португалия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  