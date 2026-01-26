Погода
Китайский инвестор вложит $300 млн в строительство каскада ГЭС на реке Тар

Энергосистему юга Кыргызстана ждет масштабное усиление: правительство страны приступает к реализации амбициозного гидроэнергетического проекта в Ошской области. Накануне Кабинет министров КР и компания "Кыргызстан Риклейм Ко. ЛТД" закрепили свои намерения официально, подписав Меморандум о взаимопонимании по строительству каскада малых ГЭС.

Новые генерирующие мощности появятся на реке Тар в Кара-Кульджинском районе. В официальной церемонии обмена документами приняли участие замминистра энергетики Алтынбек Рысбеков и глава инвестиционной компании Цю Чэньци.

Проект оценивается как стратегически важный для региона. По предварительным расчетам, суммарная мощность будущего комплекса гидротехнических сооружений достигнет 200 МВт. Для реализации столь масштабной задачи инвестор готов направить около 300 миллионов долларов США.

В ближайшее время специалистам предстоит провести детальные изыскания в суровых условиях горной местности, после чего начнется основной этап возведения энергетической инфраструктуры. Запуск каскада ГЭС на реке Тар не только поможет сократить дефицит электричества в южных областях, но и создаст сотни рабочих мест в период строительства и эксплуатации объектов.


