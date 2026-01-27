Погода
По Кыргызстану закупочная цена молока составляет от 32 до 48 сомов за литр

279  0
- Светлана Лаптева
В регионах Кыргызстана зафиксирована актуальная стоимость сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями у сельхозпроизводителей. По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, на текущий момент цена за литр сырья с базисной жирностью 3,4% варьируется в зависимости от области, достигая в пиковых значениях 48 сомов.

Согласно официальному мониторингу ведомства, ситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом:

  1. Иссык-Кульская область: здесь отмечен наиболее широкий диапазон цен - от 34 до 48 сомов;
  2. Чуйская область: закупочная стоимость составляет от 35 до 47 сомов;
  3. Таласская область: фермеры сдают молоко по цене от 32 до 41 сома.

В министерстве напоминают, что формирование стоимости продукции теперь опирается на четкие законодательные нормы. В соответствии с постановлением Кабинета Министров КР № 724 от 2 декабря 2024 года, утвержден специальный порядок установления цен. Главным техническим ориентиром для определения базовой цены является молоко с показателем жирности 3,4%.

Регулярный мониторинг цен позволяет ведомству отслеживать баланс интересов между фермерскими хозяйствами и крупными заводами-переработчиками, обеспечивая стабильность поставок молочной продукции на внутренний рынок страны.


Теги:
цены, молоко, Кыргызстан
