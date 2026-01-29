Погода
В КР запустили номер 5200 для помощи жертвам насилия и торговли людьми

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане в рамках государственного социального заказа запущен новый социальный проект по поддержке женщин и девушек, пострадавших от семейного насилия и торговли людьми. Начала работу круглосуточная горячая линия 5200.

Как сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР, линия предназначена для оперативного, бесплатного и конфиденциального оказания помощи пострадавшим. Обратиться по номеру 5200 можно анонимно, из любой точки страны и через всех мобильных операторов.

На горячей линии круглосуточно работают профессиональные психологи и консультанты, прошедшие специальную подготовку по вопросам насилия, кризисных ситуаций и оказания психологической поддержки. Линия функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Позвонившие могут получить психологическую помощь, информацию о доступных мерах защиты прав, консультации по вопросам временного убежища, медицинской и юридической поддержки. Также помощь оказывается родственникам и свидетелям насилия.


Минтруда, семейное насилие, Кыргызстан
