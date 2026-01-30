Бишкек и Пекин не на словах, а на деле сотрудничают в новую эпоху

В Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына состоялись брифинг по итогам 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва и пленарное заседание Диалога аналитических центров Кыргызстана и Китая "Совместное развитие и модернизация". Открытие их прошло в дружеской атмосфере.

Развитие экспертно-аналитического, гуманитарного, научно-образовательного сотрудничества является важнейшей частью взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем. Роль этого сотрудничества сегодня заметно возрастает, так как именно оно позволяет народам лучше понимать друг друга. С приветственным словом к участникам обратились Госсекретарь КР Арслан Койчиев, ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев, посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, президент Китайской академии общественных наук (КАОН) Гао Сян, заместитель торага Жогорку Кенеша КР Карим Ханджеза, министр науки, высшего образования и инноваций КР Гульзат Исаматова. Видные ученые, известные аналитики и эксперты Кыргызстана и Китая поделились своим видением о совместном развитии, об углублении взаимосвязанности и о сближении народов наших стран.

Как отметил в своем выступлении Карим Ханджеза, университет имени Ж. Баласагына является ведущим научно-образовательным центром и важной площадкой для развития академического и экспертного диалога, обмена знаниями и для расширения международного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в новую эпоху.

- Мы очень ценим сложившиеся за эти годы не просто партнерские, а по-настоящему доверительные отношения с китайскими коллегами и двустороннее взаимодействие наших двух стран, основанное на принципах суверенного равенства и взаимной поддержке, - сказал Карим Ханджеза. – Решения 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва вызывают большой интерес кыргызской стороны и представляют важный аналитический и практический опыт.

- Я хотел бы отметить значение экспертного, научного и аналитического диалога между двумя странами. Это поможет в принятии взвешенных решений и большему взаимопониманию. Жогорку Кенеш поддерживает развитие контактов в сфере науки, образования и инноваций в интересах устойчивого развития нашей страны. Убежден, что сегодняшний брифинг станет эффективной площадкой для содержательного обмена мнениями, укрепления доверия и важности новых инициатив, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-китайского сотрудничества, - подчеркнул заместитель торага ЖК. - Уверен в высокой результативности диалога и в том, что обмен мнениями и углубленный анализ взаимодействия наших стран в различных сферах откроют новые перспективы расширения и углубления нашего стратегического партнерства.

В прошлом году, как сказал президент КАОН Гао Сян, в присутствии глав двух государств наша академия подписала в Пекине меморандум с Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана. Это соглашение, как считает Гао Сян, еще более углубит наше стратегическое партнерство в новую эпоху. В настоящее время Кыргызстан реализует Национальный план развития на период до 2030 года, демонстрируя твердую решимость добиваться устойчивого развития.

- Китай всегда будет надежным другом и партнером Кыргызстана и готов вместе работать, чтобы воплотить наш план сотрудничества в конкретные действия и продвигаться вперед в деле модернизации наших стран, - заявил президент КАОН.

Гао Сян подробно остановился на решениях 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, которые, по его мнению, уникальны с трех точек зрения.

- На мой взгляд, разработка и реализация планов являются важным опытом в управлении КПК. Одной из важнейших причин выдающихся достижений китайской модернизации является то, что КПК последовательно уделяет приоритетное внимание научной разработке долгосрочных планов развития страны. Китай последовательно реализует пятилетние планы, формируя институциональные преимущества. КПК концентрирует ресурсы для выполнения крупных задач, придерживаясь единого плана от начала до конца и поддерживая скоординированный национальный подход, - считает президент Китайской академии общественных наук.

Как он отметил, период реализации 15-го пятилетнего плана (2026-2030 гг.) станет решающим, так как страна работает над укреплением основ и продвижением вперед на всех направлениях для осуществления социалистической модернизации. Таким образом, предстоящее пятилетие, будучи периодом открытия пути к будущему на основе достижений прошлого, является ключевым периодом для осуществления социалистической модернизации.

Гао Сян также подчеркнул, что в новую эпоху социально-экономическое развитие Китая достигло чудес, привлекающих внимание всего мира и являющихся редким явлением в истории. Решения прошедшего пленума ЦК КПК важны и с этой точки зрения.

- С наступлением новой эпохи, столкнувшись со сложной международной обстановкой и тяжелыми внутренними задачами реформ, развития и стабильности, КПК сплотила и повела народы всей страны на преодоление трудностей, продвижение вперед, эффективное противостояние ряду серьезных рисков и вызовов. А также на осуществление многих важных досрочных дел, создав два чуда: быстрое экономическое развитие и длительную социальную стабильность. Исторический процесс великого возрождения китайской нации перешел от "необратимости" к "неостановимой" силе, - заявил Гао Сян.

Он сравнил экономику Китая с безбрежным океаном, не боящимся никаких ураганов и бурь. Она функционировала стабильно с последовательным развитием, шла вперед, демонстрируя огромную устойчивость и потенциал, заложив прочную материальную основу для китайской модернизации. За последние пять лет совокупный объем экономики Китая последовательно преодолел четыре крупных рубежа: 110 триллионов юаней (около 17,7 триллиона долларов), 120 триллионов юаней (около 18 триллионов долларов), 130 триллионов юаней (около 18,4 триллиона долларов) и 140 триллионов юаней (около 20,1 триллиона долларов). И качество экономического развития постоянно повышается: такие новые отрасли, как энергетические автомобили, фотоэлектрическая и ветровая энергетика, занимают лидирующие позиции в мире по масштабу. Построена крупнейшая сетевая инфраструктура в мире.

- Модернизация добилась значительных успехов, открыв новый, полный жизненной силы путь. Она создала величественные картин, недостижимые для западной модели, сочетая общие закономерности модернизации с китайской спецификой. Этот путь расширил возможности для развивающихся стран и принес миру больше определенности в вопросах мира и развития. Факты доказали, что китайская модернизация не только преуспевает сейчас, но и обязательно победит в будущем, - отметил Гао Сян.

По его мнению, новые достижения китайской модернизации открывают миру новые возможности развития.

- Развитие Китая невозможно без мира, а процветание мира невозможно без Китая. КПК, придерживаясь глобального мышления, в историческом процессе продвижения китайской модернизации связывает развитие Китая с мировым развитием, сочетает интересы китайского народа с общими интересами народов всех стран, содействуя общему развитию всех государств в ходе собственного развития. Достижения в строительстве китайской модернизации получили широкое признание и высокую оценку международного сообщества, открыв широкие перспективы для модернизации всех стран мира, - подчеркнул Гао Сян.

Это мнение прозвучало и в выступлении посла Китая, госпожи Лю Цзянпин. Китай, по ее словам, намерен делиться плодами своего развития со всем миром на основе открытости, взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

- Прошлый год стал годом динамичного и поступательного развития китайско-кыргызских отношений. Высококачественное сотрудничество между странами в рамках "Пояса и пути" последовательно укрепляется и дополняется конкретным и практическим содержанием. Объем двусторонней торговли между нашими странами в 2025 году достиг исторического максимума – 27,2 млрд долларов, увеличившись на 20 процентов. В таком поступательном развитии сотрудничества есть своя историческая логика, так как наши страны имеют во многом схожие цели и программы внутреннего развития и взаимодействия на международной арене. Дружба и партнерство между нашими странами, основанные на стратегическом выборе народов двух стран, равноправии, будут крепнуть во имя благополучия и процветания Китая и Кыргызстана, - уверена госпожа посол.

Как отметила Лю Цзянпин, определяющим в уникальном характере отношений двух стран являются регулярные встречи между Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Итоги каждой из встреч придают новый импульс отношениям, определяют вектор их ускоренного и устойчивого развития.

По мнению участников, высокая результативность этой встречи в том, что обмен мнениями и углубленный анализ взаимодействия наших стран в различных сферах открывают новые перспективы расширения и углубления стратегического партнерства между ними. Она определила и новые вехи сотрудничества между КНУ и Китайской академией общественных наук. КНУ, Университет КАОН и Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках мероприятия прошла выставка научных трудов ведущих ученых Китая, и состоялось открытие "Книжного Дома произведений Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина".

Кстати

Китайская академия общественных наук - ведущий государственный научно-аналитический центр КНР в сфере общественных и гуманитарных наук. Основана в 1977 году, подчиняется Государственному совету Китая. Академия объединяет десятки научно-исследовательских институтов и аналитических центров, занимается вопросами истории, экономики, международных отношений, политики и права. Экспертные материалы КАОН используются при выработке стратегических решений руководства КНР.

Гао Сян - президент Китайской академии общественных наук, известный китайский ученый-историк. Специализируется на истории КНР периода династии Цин. Является автором научных работ и аналитических докладов по вопросам истории и современного международного положения. Считается одним из ключевых экспертов Китая в сфере общественно-политического анализа.