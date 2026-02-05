VIII Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Казани в ноябре 2026 года

VIII Чемпионат мира по мас-рестлингу состоится с 26 по 30 ноября 2026 года во Дворце единоборств "Ак Барс" в Казани, столице Республики Татарстан.

Руководство Всероссийской федерации мас-рестлинга во главе с президентом Михаилом Гуляевым уже ведёт подготовку к мероприятию. Исполнительный директор ВФМР Иван Сивцев сообщил, что 30 января в Министерстве спорта Татарстана прошло организационное совещание, на котором были утверждены:

Положение и Программа Чемпионата мира; план подготовительных работ; смета мероприятий.

Помимо спортивной программы, на чемпионате пройдет очередная Конференция Международной федерации мас-рестлинга и другие официальные мероприятия, направленные на развитие мас-рестлинга на международном уровне.

Организаторы обещают деловую атмосферу и масштабное событие, которое объединит спортсменов и представителей федераций со всего мира.