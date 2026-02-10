Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.75 - 103.75

60 моделей смартфонов в КНР теперь видят сеть даже в горах и океане

258  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китайская глобальная навигационная спутниковая система "Бэйдоу" открыла для пользователей смартфонов революционную возможность - отправку коротких сообщений (SMS) в экстренных ситуациях даже там, где полностью отсутствует наземная мобильная связь. Как сообщает агентство "Синьхуа", новый сервис призван обеспечить безопасность в самых экстремальных условиях.

Проект разработан специально для тех, кто оказывается вне зоны доступа традиционных сетей: альпинистов в горах, моряков в открытом океане или спасателей в зонах стихийных бедствий. Теперь критически важная информация может быть передана напрямую через спутниковый канал.

На сегодняшний день инновационную технологию поддерживают уже 60 моделей смартфонов от ведущих китайских брендов. Важной особенностью стало удобство внедрения: три крупнейших оператора связи Китая интегрировали услугу так, что абонентам не требуется менять SIM-карту или обновлять номер телефона - функция активируется на существующих тарифах.

Запуск массового сервиса экстренных сообщений через "Бэйдоу" закрепляет лидерство КНР в области интеграции спутниковых технологий в повседневную электронику, превращая обычный смартфон в мощный инструмент выживания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455194
Теги:
Китай, сотовая связь, Мобильник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  