60 моделей смартфонов в КНР теперь видят сеть даже в горах и океане

Китайская глобальная навигационная спутниковая система "Бэйдоу" открыла для пользователей смартфонов революционную возможность - отправку коротких сообщений (SMS) в экстренных ситуациях даже там, где полностью отсутствует наземная мобильная связь. Как сообщает агентство "Синьхуа", новый сервис призван обеспечить безопасность в самых экстремальных условиях.

Проект разработан специально для тех, кто оказывается вне зоны доступа традиционных сетей: альпинистов в горах, моряков в открытом океане или спасателей в зонах стихийных бедствий. Теперь критически важная информация может быть передана напрямую через спутниковый канал.

На сегодняшний день инновационную технологию поддерживают уже 60 моделей смартфонов от ведущих китайских брендов. Важной особенностью стало удобство внедрения: три крупнейших оператора связи Китая интегрировали услугу так, что абонентам не требуется менять SIM-карту или обновлять номер телефона - функция активируется на существующих тарифах.

Запуск массового сервиса экстренных сообщений через "Бэйдоу" закрепляет лидерство КНР в области интеграции спутниковых технологий в повседневную электронику, превращая обычный смартфон в мощный инструмент выживания.