Минздрав КР рассчитывает на возвращение специалистов из России

Министр здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов в ходе рабочей поездки в Россию встретился с кыргызскими медиками, работающими в Москве. Основной темой стало возвращение специалистов на Родину и создание условий для их профессиональной реализации.

Как сообщили в ведомстве, встреча прошла на площадке Посольства Кыргызстана и собрала около 60 врачей. Министр проинформировал участников о проводимых реформах в системе здравоохранения, мерах по модернизации медорганизаций, повышению заработной платы, развитию инфраструктуры и улучшению условий труда.

Особое внимание уделили вопросам социальной поддержки, профессионального роста и обеспечению достойных условий для молодых специалистов.

В ходе диалога медики поделились опытом работы за рубежом, а также озвучили предложения и вопросы, связанные с трудоустройством, адаптацией и карьерными перспективами в Кыргызстане. По итогам встречи часть молодых врачей выразила готовность рассмотреть возможность возвращения и продолжения работы в системе здравоохранения страны.

Каныбек Досмамбетов отметил, что государство заинтересовано в возвращении квалифицированных специалистов и готово оказывать всестороннюю поддержку для создания достойных условий труда и жизни.


