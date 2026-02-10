Кыргызстан на пороге досрочных выборов

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу 9 февраля отправился с трехдневным визитом в Турцию в рамках предстоящей избирательной кампании. С инициативой безотлагательного проведения досрочных выборов президента выступила группа видных государственных и общественных деятелей, направив соответствующий запрос главе государства Садыру Жапарову. Этот шаг позволит поставить точку в правовых спорах о сроках полномочий главы государства, вокруг которых идет жаркая дискуссия. Главной интригой остается вопрос: кто из правящего тандема Жапаров–Ташиев (председатель Госкомитета нацбезопасности) вступит в борьбу? - задается "Независимая газета".

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) VII созыва (выборы были досрочными) официально закрепили дату президентских выборов – 24 января 2027 года.

Это решение обострило дискуссию о правовой коллизии: столкновении норм старой и действующей Конституций. Напомним, действующий глава государства был избран в 2021 году согласно прежнему Основному закону, однако принятая в апреле того же года новая Конституция сократила президентский срок до пяти лет.

Ключевым аргументом в споре остается закон "О Конституции КР" от 5 мая 2021 года. Согласно пункту 1 статьи 3 данного документа, шестилетний срок полномочий президента, избранного в 2021 году, признается его первым сроком в рамках новой Конституции. Сегодня экспертное сообщество разделилось: одни видят в досрочных выборах единственный способ разрешения правового узла, другие настаивают на безусловном соблюдении шестилетнего мандата.

75 известных политиков и государственных деятелей подвели итоги периода 2021–2025 годов. В своем заявлении они признают неоспоримые успехи власти: зачистку политического поля от влияния криминала, укрепление границ и армии, а также феноменальный успех в борьбе с коррупцией (рост поступлений в бюджет в сотни раз).

Однако политический истеблишмент обращает внимание и на "обратную сторону медали". Экономика остается зависимой от сферы услуг, промышленность стагнирует, а внешний долг приближается к критической отметке – 12 млрд долларов. Особую тревогу вызывает социальный сектор: миллион детей в стране живут в бедности.

По мнению подписантов, ресурс текущей модели развития исчерпан. Страна успешно прошла этап "наведения порядка", и теперь жизненно важен переход ко второму этапу – глубоким экономическим реформам и борьбе с бедностью. "На основании этого вывода мы считаем, что развитие Кыргызстана должно получить новые стимулы и следует переходить ко второму этапу напряженной и качественной работы", – говорится в обращении.

Признаки раннего старта президентской кампании становятся все очевиднее. Документальная хроника "Президент" и масштабная фотогалерея из 100 знаковых кадров подвели итог насыщенному событиями пятилетнему сроку Садыра Жапарова. Мощный пиар-проект, формально посвященный юбилею вступления в должность, по мнению экспертов, несет в себе глубокий неформальный подтекст. Эта визуальная летопись побед призвана не просто напомнить о пройденном пути, но и сформировать у избирателей образ безальтернативного лидера перед грядущим волеизъявлением.

"Мы наблюдаем подготовку к сценарию "легитимного смещения" Садыра Жапарова. На сегодняшний день Камчыбек Ташиев (глава Государственного комитета национальной безопасности фактически сосредоточил в своих руках все рычаги управления государством – от тотального контроля над внутренней политикой и лояльного парламента до расстановки своих кадров в ключевых министерствах и силовом блоке. В этой конфигурации Жапаров выполняет роль "английской королевы", представляя страну на международной арене", –– сказал "НГ" Агентства этнонациональных исследований Александр Кобринский.

По его мнению, амбиции главы ГКНБ Камчыбека Ташиева выходят за рамки роли серого кардинала, поэтому вопрос о том, кто станет реальным претендентом на пост президента от правящего тандема Жапаров–Ташиев, остается главной интригой вопреки его заявлениям о вечной дружбе и преданности соратнику.

"Но статус "второго номера" не устраивает амбициозного главу спецслужб. История помнит правителей, а не их помощников. При этом Ташиев слишком искушен, чтобы идти путем военного путча – трудности с легитимизацией на Западе и в СНГ ему не нужны. Гораздо эффективнее организовать контролируемый транзит через досрочные выборы. Законная победа на голосовании – это единственный путь, который позволит ему окончательно закрепить за собой статус полноправного хозяина страны", – считает Кобринский.

Эксперт обратил внимание на то, как президент Жапаров утрачивает позиции лидера. Поддержав резонансную реформу автошкол, которые переводят под государственный контроль, в ответ на критику со стороны парламентариев предложил депутатам "перестать пиариться на этой теме". И тут же нарвался на атаки от сторонников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Так, лидер фракции "Мекенчил" Кундуз Сулайманов призвал исполнительную власть "соблюдать этикет". Фактически это была публичная пощечина главе государства. Следом в атаку пошел спикер Нурлан Тургунбек уулу (ранее Шакиев), которого называют проводником интересов главы спецслужб. Его слова о том, что "критика депутатов никому не приносит пользы", прозвучали не как замечание, а как плохо завуалированная угроза.

"Очевидно, что без мощного тыла в лице ГКНБ спикер не решился бы на подобный выпад. Перчатка брошена, и теперь президенту придется отвечать, иначе его лидерство будет окончательно девальвировано. В воздухе Кыргызстана пахнет грозой: в политике не бывает вечной дружбы, а две головы в одном казане, как известно, не сваришь", – сказал в заключение Кобринский.

Других сильных политиков, которые могли бы составить тандему конкуренцию, в Кыргызстане не просматривается. Оппозиция фактически разгромлена.

Патриарх кыргызской политики Феликс Кулов внес ясность в дискуссию о президентских выборах. Он подчеркнул, что попытки форсировать избирательный процесс вступают в противоречие с законом: кампания не может быть объявлена, пока президент официально остается на посту.

Однако аргументы Кулова лежат не только в юридической, но и в прагматической плоскости. Сегодня республика находится в фокусе международного внимания: председательство в ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и проведение Всемирных игр кочевников – это экзамен на государственную зрелость. Кулов справедливо отмечает, что добавление к этой колоссальной организационной работе еще и электорального стресса – решение нерациональное.

Однако политический календарь страны сейчас во многом зависит от графика спикера Нурлана Тургунбек уулу. Ожидается, что ясность по дате выборов наступит сразу после его возвращения из Турции.