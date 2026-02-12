Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Инвестиции на $100 млн и новая база: Фонд туризма КР отчитался о реформах

274  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании коллегии Министерства экономики и коммерции с участием заместителя председателя Кабинета Министров Бакыта Торобаева были подведены итоги деятельности Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике за 2025 год. Генеральный директор Фонда Адилет Джанузаков представил отчет о радикальном изменении подходов к управлению ресурсами и запуске стратегических инвестиционных проектов.

Ключевым достижением новой команды стало усиление финансовой дисциплины: Фонду удалось вернуть 56,1 млн сомов дебиторской задолженности, включая полное погашение займов по проектам в Нарыне и селе Тосор. Оптимизация операционных расходов позволила перенаправить средства на создание реальной туристической инфраструктуры. Так, из 18 объектов сети современных зон отдыха Rest Point уже функционируют 11, а для строительства трех новых точек в Ошской области привлечено более 4,5 млн долларов США грантовых средств Всемирного банка.

Особое внимание в докладе было уделено логистике и цифровизации. Дочерняя компания GoBus не только обеспечивает регулярные перевозки, но и готовится к внедрению системы электронного билетирования для междугородних маршрутов, что сделает путешествия по стране прозрачными и удобными.

Параллельно Фонд ведет работу над проектами национального значения, способными изменить экономический ландшафт регионов. По проекту международного спортивного комплекса "Тамга–Тосор" ведется активная фаза переговоров с инвесторами, а общий объем предполагаемых вложений превышает 100 млн долларов США. Также продолжается развитие масштабных горных курортов Baytik Mountain Resort и Chatkal Mountain Resort.

Новая управленческая модель Фонда нацелена на рациональное использование ресурсов и создание условий, при которых туризм станет одним из ключевых драйверов социально-экономического роста Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455342
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  