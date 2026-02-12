Инвестиции на $100 млн и новая база: Фонд туризма КР отчитался о реформах

На заседании коллегии Министерства экономики и коммерции с участием заместителя председателя Кабинета Министров Бакыта Торобаева были подведены итоги деятельности Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике за 2025 год. Генеральный директор Фонда Адилет Джанузаков представил отчет о радикальном изменении подходов к управлению ресурсами и запуске стратегических инвестиционных проектов.

Ключевым достижением новой команды стало усиление финансовой дисциплины: Фонду удалось вернуть 56,1 млн сомов дебиторской задолженности, включая полное погашение займов по проектам в Нарыне и селе Тосор. Оптимизация операционных расходов позволила перенаправить средства на создание реальной туристической инфраструктуры. Так, из 18 объектов сети современных зон отдыха Rest Point уже функционируют 11, а для строительства трех новых точек в Ошской области привлечено более 4,5 млн долларов США грантовых средств Всемирного банка.

Особое внимание в докладе было уделено логистике и цифровизации. Дочерняя компания GoBus не только обеспечивает регулярные перевозки, но и готовится к внедрению системы электронного билетирования для междугородних маршрутов, что сделает путешествия по стране прозрачными и удобными.

Параллельно Фонд ведет работу над проектами национального значения, способными изменить экономический ландшафт регионов. По проекту международного спортивного комплекса "Тамга–Тосор" ведется активная фаза переговоров с инвесторами, а общий объем предполагаемых вложений превышает 100 млн долларов США. Также продолжается развитие масштабных горных курортов Baytik Mountain Resort и Chatkal Mountain Resort.

Новая управленческая модель Фонда нацелена на рациональное использование ресурсов и создание условий, при которых туризм станет одним из ключевых драйверов социально-экономического роста Кыргызстана.