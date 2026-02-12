Юниорская команда Кыргызстана выступила на турнире по керлингу в Китае

Юниорская команда Кыргызстана приняла участие в международном турнире по керлингу в китайском городе Ичун, что стало важным шагом в развитии этого вида спорта в стране.

В соревнованиях участвовали команды из Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России, создавая высокий уровень конкуренции. Команда Кыргызстана состоит из школьников научно-образовательного комплекса "Школа Ломоносова" и входит в состав национальной федерации керлинга.

Айсулуу Дуйшонбекова, ученица девятого класса и член команды, занимается керлингом несколько лет и проходила тренировочные сборы в Турции. Она отметила значимость своего участия, сказав: "Для меня быть одной из первых, кто занимается керлингом в нашей стране, - это значительное достижение".

Участие кыргызских спортсменов в международных турнирах по керлингу рассматривается как ключевой шаг для популяризации спорта в стране и повышения её присутствия на мировой арене.