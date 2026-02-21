Италия подала протест из-за судейства в шорт-треке на Олимпиаде-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года оказались в центре громкого судейского скандала после мужского забега на 500 метров в шорт-треке. Поводом для разбирательства стал инцидент с участием итальянца Pietro Sighel и канадца Maxime Laoun.

Во время гонки Лаун предпринял попытку обгона, после чего произошёл контакт, и Сигел упал на лёд. После финиша эпизод был рассмотрен судьями, однако вместо восстановления итальянского спортсмена в результатах было принято решение о его полной дисквалификации.

Решение вызвало резкую реакцию со стороны хозяев Игр. Italian Sports Federation подала официальный протест, указав на "непоследовательные и противоречивые решения" одного и того же арбитра по ходу соревнований.

В заявлении федерации подчеркивается, что обеспокоенность разделяют тренеры и представители других национальных команд. Итальянская сторона также выразила недовольство действиями International Skating Union, отметив, что организация не вмешалась своевременно для обеспечения справедливости во время соревнований.

Скандал усилил напряженность вокруг судейства на Олимпиаде-2026 и вновь поставил под вопрос единообразие трактовки правил в дисциплине шорт-трек.