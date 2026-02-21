Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.30 - 103.30

Италия подала протест из-за судейства в шорт-треке на Олимпиаде-2026

200  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Зимние Олимпийские игры 2026 года оказались в центре громкого судейского скандала после мужского забега на 500 метров в шорт-треке. Поводом для разбирательства стал инцидент с участием итальянца Pietro Sighel и канадца Maxime Laoun.

Во время гонки Лаун предпринял попытку обгона, после чего произошёл контакт, и Сигел упал на лёд. После финиша эпизод был рассмотрен судьями, однако вместо восстановления итальянского спортсмена в результатах было принято решение о его полной дисквалификации.

Решение вызвало резкую реакцию со стороны хозяев Игр. Italian Sports Federation подала официальный протест, указав на "непоследовательные и противоречивые решения" одного и того же арбитра по ходу соревнований.

В заявлении федерации подчеркивается, что обеспокоенность разделяют тренеры и представители других национальных команд. Итальянская сторона также выразила недовольство действиями International Skating Union, отметив, что организация не вмешалась своевременно для обеспечения справедливости во время соревнований.

Скандал усилил напряженность вокруг судейства на Олимпиаде-2026 и вновь поставил под вопрос единообразие трактовки правил в дисциплине шорт-трек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455748
Теги:
Италия, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  