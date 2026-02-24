Погода
Стоимость самурайского меча экс-главы КНБ РК на торгах выросла в семь раз

90  0
На электронном аукционе в Казахстане были реализованы предметы роскоши, ранее изъятые в рамках расследования дела бывшего главы КНБ Карима Масимова. Как сообщает Tengrinews.kz, лоты были выставлены на продажу Компанией по управлению возвращенными активами (КУВА).

Наибольший интерес участников вызвал самурайский меч в ножнах. При начальной стоимости в несколько сотен тысяч тенге итоговая цена лота составила 3 413 825 тенге, что превысило стартовую отметку более чем в семь раз. За стальной клинок с декорированной рукоятью боролись шесть претендентов.

Вторым лотом стал кожаный ремень, выполненный в национальном стиле и украшенный серебряной ковкой. Стартовая цена предмета составляла 183 750 тенге, однако в ходе борьбы четырех участников лот был выкуплен за 524 261 тенге.

Оба предмета фигурировали в материалах дела как имущество, изъятое из особняка, принадлежавшего экс-главе ведомства. Вырученные средства будут направлены в фонд управления активами, возвращенными государству.


Казахстан
