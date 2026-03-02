Нефть Brent подорожала на 10% из-за угрозы закрытия Ормузского пролива

Мировые цены на эталонную марку нефти Brent подскочили на 10%, достигнув отметки в 80 долларов за баррель. По данным Reuters, резкий рост спровоцирован опасениями по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе - ключевом логистическом узле, через который проходит пятая часть мировых поставок сырья.

Ситуация обострилась после начала военного конфликта между Ираном, США и Израилем 28 февраля. Несмотря на заявления иранского МИДа о том, что перекрывать пролив не планируется, представители КСИР ранее предупредили о запрете движения судов. На этом фоне крупнейший морской перевозчик Maersk, а также ведущие нефтяные компании и трейдеры уже приостановили транспортировку топлива и СПГ через этот регион по соображениям безопасности.

Эксперты прогнозируют, что при открытии торгов 2 марта цена на нефть может продолжить стремительный рост и зафиксироваться в диапазоне 90–100 долларов за баррель.