Старт сезона: "Абдыш-Ата" и "Кыргызалтын" вступают в борьбу за очки

319  0
- Самуэль Деди Ирие
Сегодня, в рамках первого тура чемпионата Кыргызстана по футболу, пройдут две интригующие встречи. Болельщиков ждут матчи в Канте и Бишкеке, которые станут серьезным испытанием для команд на старте нового сезона.

Игровой день откроется в 15:00 на поле спорткомплекса "Спорт-Сити" в Канте. Там сойдутся "Кыргызалтын" и "ОшМУ". Оба коллектива ставят перед собой задачу набрать первые очки в турнирную таблицу, поэтому эксперты ожидают плотную и бескомпромиссную борьбу с первых минут.

Вечернюю программу тура продолжит столичное дерби на стадионе НАФ КФС. В 20:00 "Азиягол" примет действующего гранда отечественного футбола - кантскую "Абдыш-Ату". Это противостояние вызывает особый интерес у фанатов: обе команды рассматриваются как претенденты на лидерство в чемпионате, и очный поединок покажет их текущую готовность к борьбе за золото.

Футбольные клубы призывают болельщиков прийти на трибуны и поддержать своих фаворитов в стартовых матчах сезона, которые зададут тон всей дальнейшей гонке за титул.


URL: https://www.vb.kg/456108
Теги:
Кант, футбол, Бишкек, Кыргызстан
