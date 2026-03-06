ГНС успешно протестировала новую форму ЭСФ для торговли через маркетплейсы

Государственной налоговой службой Кыргызской Республики совместно с селлерами и представителями маркетплейсов проведена тестовая отправка товаров с применением новой формы электронного счета-фактуры, используемой при осуществлении торговли через электронные торговые площадки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам тестирования обеспечен успешный вывоз товаров с территории Кыргызской Республики в Российскую Федерацию через территорию Республики Казахстан.

Введение данной формы направлено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, а также на обеспечение бесперебойного вывоза товаров с территории Кыргызской Республики.

Счет-фактура в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке оформляется в виде электронного документа до вывоза товаров с территории Кыргызской Республики.

Данный документ используется исключительно для документального сопровождения перемещения товаров, предназначенных для последующей реализации через электронные торговые площадки.

Обращаем внимание, что оформление такого счета-фактуры не признается фактом реализации товаров и не влечет возникновения налоговых обязательств.

Порядок оформления счета-фактуры в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке в ИС ЭСФ:

Войдите в информационную систему электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) и перейдите в раздел "ЭСФ для маркетплейсов".

В правом верхнем углу экрана нажмите кнопку "Добавить".

Далее налогоплательщику необходимо заполнить соответствующие поля в установленном порядке в соответствии с Порядком оформления и применения счета-фактуры в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке.

Отметим, что счет-фактура, оформленный в рамках торговой деятельности на электронной торговой площадке, не подлежит корректировке и не может быть признан недействительным.

В этой связи налогоплательщик обязан заполнять все сведения полностью, достоверно и без ошибок, поскольку внесенные данные не могут быть впоследствии отменены либо изменены.