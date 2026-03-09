МДС подготовил справку о ключевых факторах, влияющих на бизнес-среду в КР

В связи с заявленными направлениями руководства страны о необходимости недопущения незаконного вмешательства в деятельность бизнеса, а также в контексте реализации указов Президента Кыргызской Республики, направленных на защиту прав предпринимателей и улучшение инвестиционного климата, Международный деловой совет подготовил аналитическую справку, посвященную ключевым институциональным факторам, влияющим на условия ведения бизнеса в стране.

Документ основан на анализе официальных статистических данных государственных органов, информации международных организаций и обобщении практики взаимодействия бизнеса и государства.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, ВВП в январе-декабре 2025 года составил 1 976,4 млрд. сомов, увеличившись на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Вместе с тем международные финансовые организации отмечают, что устойчивость экономического роста во многом зависит от качества институциональной среды - прежде всего от уровня защиты прав собственности, предсказуемости регулирования и стабильности правоприменительной практики.

Несмотря на положительную динамику инвестиций, их объем остается умеренным по сравнению с рядом стран региона: доля прямых иностранных инвестиций составляет около 4-5% ВВП, что свидетельствует о сохраняющемся потенциале для улучшения инвестиционного климата.

Анализ правоприменительной практики показывает, что одним из факторов инвестиционной неопределенности остается практика уголовного преследования предпринимателей. По оценке МДС, подобная ситуация усиливает ощущение правовой неопределенности и может оказывать влияние на инвестиционные решения.

Дополнительное влияние на деловую активность оказывает усиление налогового администрирования. За последние годы существенно выросли суммы доначисленных налогов, пеней и штрафных санкций. Так, сумма начисленных пеней увеличилась с 2,49 млрд сомов в 2020 году до 25,30 млрд сомов в 2024 году и 33,84 млрд сомов за 8 месяцев 2025 года (рост более чем в 13 раз), а сумма штрафных санкций выросла с 0,46 млрд сомов до 5,91 млрд сомов в 2024 году и 9,10 млрд сомов за 8 месяцев 2025 года (рост в 20 раз). В условиях недостаточной предсказуемости правоприменения это может усиливать напряженность в отношениях между бизнесом и государством.

В аналитической справке также отмечается важность обеспечения надежной защиты прав собственности и предсказуемости регулирования. Эти факторы напрямую влияют на инвестиционные решения и долгосрочное планирование бизнеса.

Отдельного внимания требует вопрос баланса между государственным участием в экономике и развитием конкурентной среды. В последние годы был принят ряд решений, усиливающих роль государства в отдельных секторах, что, по оценке международных организаций, требует соблюдения принципа конкурентной нейтральности и равных условий для государственных и частных участников рынка.

Состояние институциональной среды также отражается в международных рейтингах. Так, по индексу восприятия коррупции Transparency International Кыргызстан получил 25 баллов из 100 и занял 146-е место из 180 стран, что свидетельствует о сохраняющихся институциональных вызовах для инвестиционного развития.

По оценке МДС, при сохраняющихся высоких темпах экономического роста ключевым фактором долгосрочного развития экономики остается качество институциональной среды. Укрепление верховенства права, повышение предсказуемости государственного регулирования, развитие конкурентной среды и минимизация необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность являются важными условиями для устойчивого притока инвестиций.

МДС продолжит содействовать конструктивному диалогу между государством и бизнесом и вносить предложения, направленные на дальнейшее улучшение делового климата и инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики.