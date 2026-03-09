Погода
Ван И отверг концепцию совместного управления миром со стороны Китая и США

- Карыпбай кызы Толгонай
Китай официально дистанцировался от идеи создания "большой двойки" для управления глобальными процессами, сделав ставку на многополярность. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И 8 марта на пресс-конференции в Пекине в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.

По словам министра, мировая история должна писаться всеми 190 странами совместно, а не узким кругом великих держав.

"Китай абсолютно не пойдет по проторенной другими державами дорожке гегемонии и не признает логику "совместного управления великих держав". Как бы ни менялась международная обстановка, какой бы степени развития ни достиг, Китай никогда не претендует на гегемонию и экспансию", - подчеркнул министр.

Ван И предложил мировому сообществу альтернативу в виде равноправного и упорядоченного многополярного мира, где соблюдение Устава ООН является обязательным для всех без исключения, а великие державы обязаны "показывать широкую душу" и подавать пример уважения к закону.


Китай, МИД
