Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией не будет пощады даже родственникам

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в борьбе с коррупцией не будет исключений даже для близких родственников. Об этом он сказал на заседании Жогорку Кенеша.

По словам главы государства, антикоррупционная работа в стране будет продолжена независимо от обстоятельств.

Никому не будет пощады. Даже если это будет мой родной брат. Я не пощажу, сказал президент.

Он также отметил, что его братья и дети не занимают должностей на государственной службе.

Поэтому моя душа спокойна,- добавил Садыр Жапаров.


